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  • 26.09.24, 13:34

Бьёрн Валроос: инвесторам поколения Z стоит присмотреться к энергетике и обороне

Один из крупнейших финских брокеров, банкир, инвестор и экс-председатель правления Sampo Group Бьёрн Валроос рекомендует начинающим молодым инвесторам присмотреться к секторам энергетики, а также вложениям в оборонные технологии. Есть и популярная у инвесторов отрасль, которая кажется ему переоцененной.
Один из крупнейших финских брокеров, банкир, инвестор и экс-председатель правления Sampo Group Бьёрн Валроос скептически смотрит на одну из популярных сегодня у инвесторов отраслей.
  • Один из крупнейших финских брокеров, банкир, инвестор и экс-председатель правления Sampo Group Бьёрн Валроос скептически смотрит на одну из популярных сегодня у инвесторов отраслей. Foto: Marko Mumm/Meediafoto
«Начнем с того, что если вы начинающий инвестор, пробуйте консервативные инструменты. Возможно, институциональные вложения, фонды, крепкие акции, то, о чем говорит Уоррен Баффет. Купите и держите... если вы не профессионал, не готовы ежедневно следить за множеством экономических показателей, не увлекайтесь слишком текучими активами», – дал совет Валроос, отвечая на вопрос о рекомендациях инвесторам поколения Z, впервые наблюдающим за полным экономическим циклом от роста до кризиса и падения. Выступление Валрооса состоялось в рамках Nordic Business Forum в Хельсинки. «И не обращайте внимание на экономические циклы. Все равно не угадаете», – обратил внимание опытный Валроос.
Среди отраслей, которые банкир видит особенно перспективными для Европы – развитие источников энергии и энергетической инфраструктуры, особенно важное на фоне отказа от российского ископаемого топлива. Вероятно, вновь актуальной может быть тема открытия новых АЭС, не прежних больших станций, а новых, компактных, оборудованных модульными реакторами, размышляет банкир. Также перспективным ему кажется и вложение в оборонный сектор.
При этом популярный у инвесторов сегмент AI-технологий Валроос не считает приоритетным: «Знаете, здесь у меня есть некоторый скепсис. Не думаю, что ИИ в нынешнем виде станет прорывной технологией».
Бьёрн Валроос подчеркнул, что конкретных инвестиционных рекомендаций он не дает. «Стоит мне это сделать, как я попадаю в беду», – иронизирует один из крупных игроков финской экономики.

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