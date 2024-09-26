Назад 26.09.24, 12:50 Пеэтер Коппель: «Нынешняя экономическая политика – хаотическая импровизация» Инвестор и экономический аналитик Пеэтер Коппель считает, что нынешние экономические меры правительства – «хаотическая импровизация», и Эстонии стоит отказаться от веры в государство всеобщего благосостояния в эпоху, когда в других странах она уже изживает себя.

Инвестор и экономический аналитик Пеэтер Коппель находит сходства между отношениями населения и государства в СССР и сегодняшней Европе. Foto: Liis Treimann

Выступая на площадке Nordic Business Forum в Хельсинки, Пеэтер Коппель заявил, что бурный экономический рост Эстонии в первые десятилетия после восстановления независимости был во многом обеспечен тем, что власти страны стали предпринимать меры прямо противоположные экономическому курсу позднего СССР. «Мы добились успеха, делая все наоборот», – обратил внимание Коппель.

При этом сегодня инвестор видит возвращение ряда черт, присущих прежнему режиму – в их числе разросшаяся бюрократия и вера в сильное государство.

Напарник Коппеля по популярному экономическому подкасту Nestor&Koppel экономист SEB Михкель Нестор отметил, что рост налогов для покрытия дефицита государственного бюджета иллюстрирует развилку, на которой сегодня находится страна – выбор между государством всеобщего благосостояния с высокой налоговой нагрузкой или сохранением относительно невысоких налоговых ставок, но и уровня услуг. «Готовы ли мы к тому, что государственные услуги останутся такими же, как сейчас, или даже худшими?» – задается вопросом Нестор.

Коппель в свою очередь полагает, что идея государства всеобщего благосостояния исчерпала себя. «Эстония устремилась к государству всеобщего благосостояния в тот момент, когда в других странах, например, в Финляндии, оно уже умирает», – отметил он. Текущую же экономическую политику он назвал «хаотической импровизацией».

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