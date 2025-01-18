Шведский платежный гигант вскоре задаст курс для всего стартап-сектора
Шведский финтех-стартап Klarna готовится к IPO, за которым следят как американский, так и европейский стартап-секторы. Его успех может повлиять на привлечение капитала и стратегии выхода всего сектора в предстоящем году.
По словам Рийво Антона, весь стартап-сектор сейчас ожидает первичного публичного размещения акций одной из самых ценных финансовых стартап-компаний Европы – Klarna. Foto: Zuma Press / Scanpix
«Мы видим, что в Европе и США не было технологических IPO (первых публичных размещений акций – прим. ред.), и многие ждут IPO Klarna, чтобы на его основе принимать дальнейшие решения», – рассказал партнер-основатель VC Рийво Антон в передаче «Kuum tool».
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