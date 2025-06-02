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  • 02.06.25, 11:46

Облигации Eesti Energia были переподписаны в девять раз

Общий спрос на облигации Eesti Energia, публичное размещение которых завершилось в прошлую пятницу, достиг 94,4 млн евро.
Эстонские розничные инвесторы подписались на облигации на общую сумму 71 млн евро.
  • Эстонские розничные инвесторы подписались на облигации на общую сумму 71 млн евро.
  • Foto: Liis Treimann
Базовый объем предложения составлял 10 млн евро с возможностью увеличения до 50 млн евро. Таким образом, базовый объем был переподписан в 9,4 раза, и Eesti Energia приняла решение увеличить объем предложения до 50 млн евро.
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