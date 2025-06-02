Облигации Eesti Energia были переподписаны в девять раз

Эстонские розничные инвесторы подписались на облигации на общую сумму 71 млн евро.
Foto: Liis Treimann
Базовый объем предложения составлял 10 млн евро с возможностью увеличения до 50 млн евро. Таким образом, базовый объем был переподписан в 9,4 раза, и Eesti Energia приняла решение увеличить объем предложения до 50 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.