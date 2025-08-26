Назад 26.08.25, 16:43 Вкус биржи: пора медведям действовать. Хотя с этим Трампом... Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов пытается заговорить рынок: он будет настаивать, что настроен по-медвежьи до тех пор, пока рынок не устанет и подчинится его воле.

Чему радуетесь, мишки? Рынки обновляют максимумы!

Отнять и поделить: правительство США хочет долю в Intel

Шок: за пошлины заплатят американцы! Walmart жалуется на растущие издержки.

Барин нас рассудит! Почему все так ждали выступления Пауэлла? Это же скучно!

Угадайте с трех раз, какая компания была куплена за 1,4 миллиарда долларов? Just Guess...