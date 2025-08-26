Вкус биржи: пора медведям действовать. Хотя с этим Трампом...

Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов пытается заговорить рынок: он будет настаивать, что настроен по-медвежьи до тех пор, пока рынок не устанет и подчинится его воле.
- Чему радуетесь, мишки? Рынки обновляют максимумы!
Отнять и поделить: правительство США хочет долю в Intel
Шок: за пошлины заплатят американцы! Walmart жалуется на растущие издержки.
Барин нас рассудит! Почему все так ждали выступления Пауэлла? Это же скучно!
Угадайте с трех раз, какая компания была куплена за 1,4 миллиарда долларов? Just Guess...
Кого опять оскорбил Трамп? Что за акции выросли за день на 83%? Какой индикатор намекает о росте инфляции? Почему биткойн не слушается трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова и опять обновляет исторические максимумы?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то»: Трамп встретился с Путиным и Зеленским, но ближе ли теперь конец войны? Телефонные мошенники грабят заводы, а Алар Карис все не может забыть «единорогов».
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.