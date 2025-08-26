Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,41%295,28
  • OMX Riga0,6%921,33
  • OMX Tallinn−0,33%2 021,36
  • OMX Vilnius−0,53%1 217,83
  • S&P 500−0,01%6 438,59
  • DOW 30−0,1%45 237,62
  • Nasdaq 0,12%21 474,73
  • FTSE 100−0,63%9 262,23
  • Nikkei 225−0,97%42 394,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • 26.08.25, 16:43

Вкус биржи: пора медведям действовать. Хотя с этим Трампом...

Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов пытается заговорить рынок: он будет настаивать, что настроен по-медвежьи до тех пор, пока рынок не устанет и подчинится его воле.
Чему радуетесь, мишки? Рынки обновляют максимумы!
  • Чему радуетесь, мишки? Рынки обновляют максимумы!
Отнять и поделить: правительство США хочет долю в Intel
Шок: за пошлины заплатят американцы! Walmart жалуется на растущие издержки.
Барин нас рассудит! Почему все так ждали выступления Пауэлла? Это же скучно!

Угадайте с трех раз, какая компания была куплена за 1,4 миллиарда долларов? Just Guess...
