  • OMX Baltic1,21%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn0,05%1 954,05
  • OMX Vilnius0,39%1 278,16
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,11%9 704,27
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,16
  28.11.25, 10:43

В кабинете главы Офиса президента Украины проходят обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у руководителя Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского — Андрея Ермака. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Telegram НАБУ и САП. «Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Детали — позже», — говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский пока что отказался уволить Андрея Ермака (слева).
  • Президент Украины Владимир Зеленский пока что отказался уволить Андрея Ермака (слева).
  • Foto: Reuters/Scanpix
Ермак: Никаких препятствий у следователей нет
Факт обысков подтвердил и сам Ермак. «Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет», — написал он в Telegram. «Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — добавил чиновник, передает DW.
Как уточняет газета «Украинская правда», обыски проходят в правительственном квартале. По данным газеты, на его территорию зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Статья продолжается после рекламы

Нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко считает, что «НАБУ готовит подозрение Ермаку». Соответствующую запись депутат разместил в Telegram.
Зеленский отказался уволить Ермака
Ранее Зеленский отказался уволить своего соратника Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг энергетической госкомпании «Энергоатом». Зеленский прокомментировал ситуацию в ходе встречи с депутатами Верховной Рады из фракции партии «Слуга народа», сообщили 20 ноября издания «Украинская правда» и Hromadske.
На встрече депутат Марьяна Безуглая спросила у главы государства, собирается ли он уволить руководителя ОП и других чиновников. «Зеленский сказал, что вопрос кадров в Офисе президента — это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет», — рассказал «Украинской правде» один из участников общения с украинским лидером.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 28 ноября выразил мнение, что Зеленский не может тянуть с решением об увольнении. «Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись», — написал Железняк в Telegram.
Коррупционный скандал в Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили 10 ноября о раскрытии масштабной коррупционной схемы вокруг «Энергоатома». В центре скандала оказались министры действующего правительства Украины, а также давний соратник президента Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман. В тот же день правоохранители провели обыски у Миндича, в «Энергоатоме», а также у министра юстиции Украины Германа Галущенко. Сам Миндич покинул Украину незадолго до этого.
Зеленский 12 ноября потребовал уволить Галущенко, отстраненного от исполнения обязанностей двумя днями ранее, и министра энергетики Светлану Гринчук. Верховная рада 19 ноября проголосовала за отставку обоих министров. Против Миндича и Цукермана введены санкции по указу Зеленского.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

