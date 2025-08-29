Деловые ведомости
  • 29.08.25, 10:59

Биржевая компания Тоомаса Тоола судится с Финансовой инспекцией

Котирующаяся на бирже компания Silvano Fashion Group недовольна тем, что Финансовая инспекция преждевременно сделала ей выговор, когда Silvano рассматривала возможность не проводить аудит российского бизнеса.
Крупным собственником Silvano через компанию Baltplast является Тоомас Тоол. Бизнесу Silvano в сфере нижнего белья было сложно провести аудит российских и белорусских предприятий, но в итоге это все же удалось сделать. В интернете же по-прежнему опубликовано предписание Финансовой инспекции, которое компания хочет оттуда убрать.
  • Крупным собственником Silvano через компанию Baltplast является Тоомас Тоол. Бизнесу Silvano в сфере нижнего белья было сложно провести аудит российских и белорусских предприятий, но в итоге это все же удалось сделать. В интернете же по-прежнему опубликовано предписание Финансовой инспекции, которое компания хочет оттуда убрать.
  • Foto: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

