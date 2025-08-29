Биржевая компания Тоомаса Тоола судится с Финансовой инспекцией
Котирующаяся на бирже компания Silvano Fashion Group недовольна тем, что Финансовая инспекция преждевременно сделала ей выговор, когда Silvano рассматривала возможность не проводить аудит российского бизнеса.
Крупным собственником Silvano через компанию Baltplast является Тоомас Тоол. Бизнесу Silvano в сфере нижнего белья было сложно провести аудит российских и белорусских предприятий, но в итоге это все же удалось сделать. В интернете же по-прежнему опубликовано предписание Финансовой инспекции, которое компания хочет оттуда убрать.
Крупнейший акционер Silvano Fashion Group, Тоомас Тоол, планирует вывести компанию с биржи, на что известный инвестор Яак Роосааре заявил, что не хотел бы оставаться акционером этой компании вне биржи.
