Компания Eleving показала рекордные результаты за полугодие

Оборот компании Eleving, занимающейся авто- и потребительскими кредитами, которая в прошлом году вышла на биржу, вырос в первом полугодии на 11%.
- По словам генерального директора Eleving Group Модестаса Суднюса, компания продолжит инвестировать в новые рынки.
- Foto: Andras Kralla
За первые шесть месяцев оборот от продаж латвийской биржевой компании составил 117,5 миллиона евро. За полугодие автокредиты принесли 38,2 млн евро оборота, товары по подписке принесли 27,5 млн и 51,8 млн евро компания заработала на потребительских кредитах. Соответственно рост за год составил 5,2%, 17,5% и 11,9%.
