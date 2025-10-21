Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,25%292,38
  • OMX Riga−0,21%912,55
  • OMX Tallinn−0,26%1 901,09
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,23
  • S&P 5000,2%6 748,59
  • DOW 300,61%46 991,57
  • Nasdaq 0,08%23 009,66
  • FTSE 1000,25%9 426,99
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,51
  • OMX Baltic−0,25%292,38
  • OMX Riga−0,21%912,55
  • OMX Tallinn−0,26%1 901,09
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,23
  • S&P 5000,2%6 748,59
  • DOW 300,61%46 991,57
  • Nasdaq 0,08%23 009,66
  • FTSE 1000,25%9 426,99
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,51
  • 21.10.25, 17:42

Секрет легендарного кафе: никакого маркетинга, но очередь простирается за дверь

Известная блинная Kompressor в Старом городе Таллинна, – яркий пример того, как верность традициям и отказ от гонки за инновациями могут стать залогом успеха, считает сын владельца заведения Отть-Александр Комаров.
В руках Оття-Александра Комарова, сына владельца кафе, – самый легендарный и любимый гостями блинчик с малиной и сгущенным молоком. Фото: Рхе Крам
  • В руках Оття-Александра Комарова, сына владельца кафе, – самый легендарный и любимый гостями блинчик с малиной и сгущенным молоком. Фото: Рхе Крам
«Главная причина, по которой Kompressor стал легендарным, – это традиции: порции, вкус и атмосфера остались неизменными», – говорит Комаров.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 22.08.25, 07:00
«Я не хочу, чтобы мои дети ссорились». Разбогатевшие эстонцы чаще спорят о наследстве
Предпринимателю Кайдо Йыэлехту было около шестидесяти лет, когда он собрал детей, чтобы вместе решить, как будет распределено наследство в будущем. «Я видел много случаев, когда с этим опаздывают, и потом возникает масса проблем. Теперь все знают, как распределены активы, и все улажено».
Новости
  • 29.07.25, 18:33
Одна голова хорошо, а две – лучше: семейный бизнес открыл для себя силу тандемного управления
Новая модель управления, которая набирает обороты особенно в семейных компаниях, – это не просто модная концепция, а действенный инструмент в сложной бизнес-среде. «Один плюс один – это не два, а три», – так охарактеризовал ценность тандемного управления Ринел Пиус.
ТОП
  • 29.08.25, 08:00
ТОП семейных предприятий: победитель увеличил прибыль почти на 50 миллионов за год
В списке более 400 предприятий
На конференции семейных предпринимателей в Тоосиканн устали известны самые успешные семейные предприятия Эстонии. Самое заметное такое предприятие уже третье поколение работает в Харьюмаа.
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
2
Новости
  • 20.10.25, 10:35
Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза
3
Новости
  • 20.10.25, 06:00
Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро
4
Новости
  • 20.10.25, 10:03
Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции
5
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
6
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно

Последние новости

Новости
  • 21.10.25, 19:00
На обанкротившийся мясоперерабатывающий завод Вячеслава Леэдо нашелся покупатель
Возобновление производства маловероятно
Новости
  • 21.10.25, 17:42
Секрет легендарного кафе: никакого маркетинга, но очередь простирается за дверь
Новости
  • 21.10.25, 16:45
Торговая война с Китаем взвинчивает цены на продукцию завода в Силламяэ
Новости
  • 21.10.25, 16:33
«Отечество» исключило из тартуской фракции скандального молодого политика: он принес партии более 1.5 тыс. голосов
Инвестор Тоомас
  • 21.10.25, 15:47
Инвестор Тоомас: выбрал 10 акций с лучшим потенциалом по советам Уолл-стрит
Новости
  • 21.10.25, 14:38
Анника Аррас: политический театр «Отечества» может затянуться
Новости
  • 21.10.25, 13:49
Мартин Виллиг взял перерыв на год
Новости
  • 21.10.25, 13:37
На основании расследования Äripäev Грюнталя хотят лишить депутатской неприкосновенности

Сейчас в фокусе

Михаил Кылварт
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
«Все они там проходимцы, от которых, к сожалению, мой бизнес зависит», – отозвался в беседе с ДВ один из опрошенных предпринимателей.
Новости
  • 20.10.25, 06:00
Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро
Предприниматель Урмас Сыырумаа
Новости
  • 20.10.25, 10:35
Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (слева) поздравляет кандидата в мэры Таллинна Евгения Осиновского.
Новости
  • 20.10.25, 10:03
Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции
Крупный предприниматель Юри Мыйз.
Новости
  • 20.10.25, 11:43
Юри Мыйз: не пройдет и двух недель, как сменится премьер-министр
Михаил Стальнухин в ночь подсчета голосов собрался с участниками своего избирательного союза прямо в Нарвской ратуше.
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт собрал в Таллинне бесспорное большинство голосов — 26 531.
Новости
  • 20.10.25, 11:27
Кылварт готовится к переговорам с Isamaa: мы самые популярные партии в Эстонии
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025