Секрет легендарного кафе: никакого маркетинга, но очередь простирается за дверь
Известная блинная Kompressor в Старом городе Таллинна, – яркий пример того, как верность традициям и отказ от гонки за инновациями могут стать залогом успеха, считает сын владельца заведения Отть-Александр Комаров.
Предпринимателю Кайдо Йыэлехту было около шестидесяти лет, когда он собрал детей, чтобы вместе решить, как будет распределено наследство в будущем. «Я видел много случаев, когда с этим опаздывают, и потом возникает масса проблем. Теперь все знают, как распределены активы, и все улажено».
Новая модель управления, которая набирает обороты особенно в семейных компаниях, – это не просто модная концепция, а действенный инструмент в сложной бизнес-среде. «Один плюс один – это не два, а три», – так охарактеризовал ценность тандемного управления Ринел Пиус.
В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?