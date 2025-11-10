Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%292,56
  • OMX Riga0,00%916,97
  • OMX Tallinn−0,04%1 908,02
  • OMX Vilnius0,4%1 268,4
  • S&P 5000,13%6 728,8
  • DOW 300,16%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 1000,86%9 765,39
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 10.11.25, 09:05

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Сезон отчетности продолжается – на этой неделе несколько биржевых компаний в странах Балтии и США объявят результаты за квартал. Кроме того, ожидаются несколько макроэкономических показателей из Эстонии, Европы и США.
Аналитики ожидают, что в отчёте Tallinna Sadam за третий квартал чистая прибыль резко вырастет.
  • Аналитики ожидают, что в отчёте Tallinna Sadam за третий квартал чистая прибыль резко вырастет.
  • Foto: Liis Treimann
Мы выбрали пять самых важных событий, которые на этой неделе могут повлиять как на внутренний рынок, так и на инвесторов в еврозоне и США.
