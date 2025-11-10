Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Сезон отчетности продолжается – на этой неделе несколько биржевых компаний в странах Балтии и США объявят результаты за квартал. Кроме того, ожидаются несколько макроэкономических показателей из Эстонии, Европы и США.
Недвижимость, собственное производство, инструменты фондового рынка – вот основные инвестиционные стратегии предпринимателей, когда речь заходит об обеспечении своего пенсионного будущего. А некоторые опрошенные ДВ бизнесмены возлагают надежды и на младшее поколение.
Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон и другие топ-менеджеры с Уолл-стрит на саммите, организованном Валютным управлением Гонконга, отметили, что в течение ближайших 12-24 месяцев возможно падение рынков более чем на 10%.
