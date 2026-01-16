Tuleva вывела на рынок инвестиционный фонд, действующий вне пенсионной системы

Фонд Täiendav Kogumisfond представляет собой пассивный индексный фонд, инвестирующий в фондовый рынок, с годовой комиссией за управление в размере 0,29%. Вход и выход из фонда комиссиями не облагаются.
Резкий критик пенсионной системы Индрек Нейвельт считает, что с реформой второй пенсионной ступени «все, что могло пойти насмарку, пошло насмарку». По мнению соучредителя пенсионного фонда Tuleva Тыну Пекка, ситуация иная.
«В один прекрасный день Luminor тоже решит больше не нанимать этих продавцов»
В долгосрочной перспективе агрессивные продажи не являются успешной стратегией для продвижения финансовых продуктов, и решение LHV прекратить использовать продавцов пенсионных фондов в торговых центрах – признак более широких перемен, пишет член правления Tuleva Тыну Пекк.