  • OMX Baltic0,35%318,39
  • OMX Riga0,33%936,81
  • OMX Tallinn−0,01%2 078,31
  • OMX Vilnius1,39%1 413,89
  • S&P 5000,26%6 944,47
  • DOW 300,6%49 442,44
  • Nasdaq 0,25%23 530,02
  • FTSE 1000,01%10 240,26
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,33
  • 16.01.26, 12:13

Tuleva вывела на рынок инвестиционный фонд, действующий вне пенсионной системы

Управлявшая до сих пор только пенсионными фондами компания Tuleva запустила новый фонд, который позволяет инвестировать вне второй и третьей пенсионных ступеней.
Основатель Tuleva Тыну Пекк.
  • Основатель Tuleva Тыну Пекк.
  • Foto: Liis Treimann
Фонд Täiendav Kogumisfond представляет собой пассивный индексный фонд, инвестирующий в фондовый рынок, с годовой комиссией за управление в размере 0,29%. Вход и выход из фонда комиссиями не облагаются.
  KM
