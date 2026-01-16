Tuleva вывела на рынок инвестиционный фонд, действующий вне пенсионной системы

«В один прекрасный день Luminor тоже решит больше не нанимать этих продавцов»

В долгосрочной перспективе агрессивные продажи не являются успешной стратегией для продвижения финансовых продуктов, и решение LHV прекратить использовать продавцов пенсионных фондов в торговых центрах – признак более широких перемен, пишет член правления Tuleva Тыну Пекк.