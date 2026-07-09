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В деле баскетболиста Керра Крийза – 50 000 страниц доказательств

Прокуратура США попросила суд закрыть материалы дела баскетболиста Керра Крийза – почти 15 000 документов объемом около 50 000 страниц.
По версии следствия, эстонский баскетболист Керр Крийза связан с крупной мошеннической схемой, корни которой уходят в 2022 год.
  • По версии следствия, эстонский баскетболист Керр Крийза связан с крупной мошеннической схемой, корни которой уходят в 2022 год.
  • Foto: AP/Scanpix
Ходатайство федеральной прокуратуры США было подано в суд во вторник и в тот же день удовлетворено, следует из материалов дела Керра Крийза. Прокуратура просила установить защитный порядок обращения с доказательствами, который позволит стороне защиты использовать их при соблюдении предусмотренных мер по защите данных.
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