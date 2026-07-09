Назад В деле баскетболиста Керра Крийза – 50 000 страниц доказательств Прокуратура США попросила суд закрыть материалы дела баскетболиста Керра Крийза – почти 15 000 документов объемом около 50 000 страниц.

Ходатайство федеральной прокуратуры США было подано в суд во вторник и в тот же день удовлетворено, следует из материалов дела Керра Крийза. Прокуратура просила установить защитный порядок обращения с доказательствами, который позволит стороне защиты использовать их при соблюдении предусмотренных мер по защите данных.