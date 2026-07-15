Назад ЕС продлил временную защиту украинцев до марта 2028 года Страны Европейского Союза договорились продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на один год – до 4 марта 2028 года. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном 15 июля.

При этом для новых заявителей будут действовать дополнительные условия. Временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые выполнили свои воинские обязанности и легально покинули страну, передает DW

Для подтверждения потребуется, например, паспорт с отметкой украинских властей о законном выезде либо документ об освобождении от воинской обязанности или ее выполнении. Новые требования не затронут украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС.

Механизм временной защиты был введен Евросоюзом после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. С тех пор им воспользовались более 4 млн украинских беженцев.

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В последние месяцы в ряде стран ЕС обсуждалось ужесточение правил для украинских беженцев, в том числе мужчин призывного возраста. С просьбой изменить действующий порядок к властям Евросоюза также обращался Киев.

Временная защита – это правовой механизм ЕС, предназначенный для быстрого предоставления коллективной защиты большому числу перемещенных лиц, которые не могут вернуться на родину. Ее получатели имеют право на проживание, работу, жилье, медицинскую и социальную помощь, а их дети – на образование.

Законодательство Евросоюза устанавливает минимальные стандарты такой помощи, однако конкретные условия могут различаться в зависимости от национальных законов отдельных стран. Директива ЕС о временной защите была принята в 2001 году после массового перемещения населения из-за конфликтов на Балканах, но впервые ее задействовали в 2022 году после российского вторжения в Украину.