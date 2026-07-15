Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,27%312,62
  • OMX Riga−0,1%916,08
  • OMX Tallinn0,18%2 120,35
  • OMX Vilnius0,27%1 499,78
  • S&P 5000,2%7 559
  • DOW 300,41%52 724,54
  • Nasdaq 0,18%26 153,38
  • FTSE 100−0,03%10 526,15
  • Nikkei 2251,49%68 751,51
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,11
  • OMX Baltic0,27%312,62
  • OMX Riga−0,1%916,08
  • OMX Tallinn0,18%2 120,35
  • OMX Vilnius0,27%1 499,78
  • S&P 5000,2%7 559
  • DOW 300,41%52 724,54
  • Nasdaq 0,18%26 153,38
  • FTSE 100−0,03%10 526,15
  • Nikkei 2251,49%68 751,51
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%89,11

ЕС продлил временную защиту украинцев до марта 2028 года

Страны Европейского Союза договорились продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на один год – до 4 марта 2028 года. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном 15 июля.
Берлин, февраль 2026 года. Фото иллюстративное.
  • Берлин, февраль 2026 года. Фото иллюстративное.
  • Foto: Dima Sharapov / Alamy Stock Photo
При этом для новых заявителей будут действовать дополнительные условия. Временную защиту смогут получить только граждане Украины, которые выполнили свои воинские обязанности и легально покинули страну, передает DW.
Для подтверждения потребуется, например, паспорт с отметкой украинских властей о законном выезде либо документ об освобождении от воинской обязанности или ее выполнении. Новые требования не затронут украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС.
Механизм временной защиты был введен Евросоюзом после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. С тех пор им воспользовались более 4 млн украинских беженцев.
В последние месяцы в ряде стран ЕС обсуждалось ужесточение правил для украинских беженцев, в том числе мужчин призывного возраста. С просьбой изменить действующий порядок к властям Евросоюза также обращался Киев.
Временная защита – это правовой механизм ЕС, предназначенный для быстрого предоставления коллективной защиты большому числу перемещенных лиц, которые не могут вернуться на родину. Ее получатели имеют право на проживание, работу, жилье, медицинскую и социальную помощь, а их дети – на образование.
Законодательство Евросоюза устанавливает минимальные стандарты такой помощи, однако конкретные условия могут различаться в зависимости от национальных законов отдельных стран. Директива ЕС о временной защите была принята в 2001 году после массового перемещения населения из-за конфликтов на Балканах, но впервые ее задействовали в 2022 году после российского вторжения в Украину.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Украина может поделиться уникальным опытом, который невозможно воспроизвести в стабильной и комфортной западной среде: исключительной стойкостью, гибкостью и способностью внедрять инновации с огромной скоростью под колоссальным давлением войны, отмечает Майве Руте.
  • 14.07.26, 08:22
Майве Руте: Украину рассматривают как рынок, на котором позиции нужно занимать заранее
По словам Дональда Трампа, он уже положил конец восьми войнам. В его планах – также завершить войну между Украиной и Россией.
  • 08.07.26, 17:21
Трамп: Украина получит лицензию на производство ракет ПВО Patriot
Одним из владельцев группы Kajax Fishexport является компания руководителя крупнейшего рыбоперерабатывающего предприятия Украины Universal Fish Company Олега Лущика.
  • 16.06.26, 17:25
Переработчик рыбы резко нарастил оборот благодаря Украине
Оба президента заявили, что встреча прошла успешно.
  • 16.06.26, 18:00
Трамп после встречи с Зеленским: России следует заключить сделку с Украиной
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений
Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение началом переговоров о вступлении в Европейский Союз. «Украина выполняет необходимое, и важно, что Европейский Союз также держит свое слово», – отметил Зеленский.
  • 13.06.26, 10:37
Европейский Союз начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 14.07.26, 06:00
Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником
2
Новости
  • 14.07.26, 10:55
В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»
3
Новости
  • 13.07.26, 12:02
Merko нашла инвестора для военного проекта на 373 млн евро
4
Новости
  • 13.07.26, 17:13
Паб в Теллискиви закрывается спустя 10 лет работы. «Цены в Эстонии дошли до абсурда»
5
Новости
  • 13.07.26, 13:30
Убыточный производитель овсяных напитков почти утроил оборот: «Год стал переломным»
6
Новости
  • 13.07.26, 18:34
Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений

Последние новости

Новости
  • 15.07.26, 17:33
Бывшие главы Минфина предлагают резать по живому: уменьшить отпуск чиновников и ограничить рост зарплат
Новости
  • 15.07.26, 17:22
Конфликт совладельцев довел ресторан до банкротства: «Тщательно выбирайте своих бизнес-партнеров»
Новости
  • 15.07.26, 17:03
Coop одержал верх над Grossi, но торговая война в регионах продолжается
Новости
  • 15.07.26, 15:41
ЕС продлил временную защиту украинцев до марта 2028 года
Биржа
  • 15.07.26, 14:37
Управляющий фондом с доходностью 380%: если мне придется умереть, торгуя на бирже, меня это устроит
Mнения
  • 15.07.26, 13:11
Глава волости: государство не доверяет своим людям, и особенно сильно это бьет по малому бизнесу
Новости
  • 15.07.26, 12:05
Рост экономики Китая замедлился до минимума за три года
Новости
  • 15.07.26, 11:17
Euribor достиг максимума за последние полтора года

Сейчас в фокусе

Endover строит в квартале Volta в Пыхья-Таллинне два 12-этажных здания. Первые квартиры будут готовы уже в этом году.
Новости
  • 14.07.26, 10:55
В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»
Bolt удовлетворен последней версией Закона о работе на платформах.
Эпицентр
  • 14.07.26, 06:00
Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником
Десять лет назад Паап Тоонела открыл паб в Теллискиви. Теперь заведение закрывается.
Новости
  • 13.07.26, 17:13
Паб в Теллискиви закрывается спустя 10 лет работы. «Цены в Эстонии дошли до абсурда»
«Классическая гостиничная модель больше не работает, поскольку предполагает то, чего рынок уже не может предложить, – предсказуемость», – пишет основатель Larsen Янек Буш.
Mнения
  • 14.07.26, 13:05
Предприниматель: классическая модель гостиничного бизнеса больше не работает
«2025 год оказался для группы Uptime скорее тяжелым», – признает компания в своем отчете.
Новости
  • 13.07.26, 17:33
Владелец ИТ-компании получил солидные дивиденды
Устойчивая инфляция может вынудить центробанк вновь повысить процентные ставки. Рынок ожидает публикации новых отчетов.
Биржа
  • 14.07.26, 08:38
Черный день на бирже США. Конфликт на Ближнем Востоке и опасения инфляции привели к падению
Глава Volkswagen Оливер Блуме (на фото) столкнулся с жестким сопротивлением со стороны профсоюзов.
Новости
  • 13.07.26, 18:34
Глава крупнейшего автопроизводителя ЕС подтвердил необходимость массовых увольнений
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026