Карьерный зигзаг Кайсы: снова поступить в университет казалось невозможным, но я это сделала

«Сидя дома с ребенком, я задумывалась о том, чем бы мне хотелось заняться в будущем. Это будет офисная работа или что-то другое? Мне хотелось разноплановой работы, и стало казаться, что медсестра – это именно то, что мне нужно», – признается Кайса Калликорм (31 год), которая радикально изменила свою трудовую жизнь.

Кайса Калликорм, раньше была поваром, а сейчас учится на медсестру. Фото: Тийна Кытсини

По окончании средней школы Кайса продолжила учебу, выбрав испанский язык и литературу. «Работа родителей привела меня подростком на четыре года в Испанию, и мне там очень понравилось. Поэтому я решила поступать в испанский университет, но перед этим нужно было как следует выучить язык», – говорит Кайса. Однако после завершения бакалавриата у нее возникли уже другие мысли и планы, так что она передумала переезжать в Испанию.

Кайса признает, что идея изучения испанского языка и литературы, вероятно, не была изначально как следует продумана. Тем более, что она не собиралась стать переводчиком или преподавателем языка. «В том возрасте я и не могла планировать жизнь надолго вперед. Однако я бы не стала в этом ничего менять, потому что для всего есть свои причины. Пять лет – довольно короткий отрезок жизни, нет смысла о чем-то сожалеть», – рассуждает она.

Найти свое призвание помог сериал

Окончив университет, Кайса решила сделать перерыв и отправиться в Австралию. «Я хотела просто отдохнуть, поездить, посмотреть мир. К возвращению я отлично пополнила запас дыхания и энтузиазма», – говорит она. Спустя всего неделю после возвращения Кайса обнаружила вакансию: требовалось обслуживать клиентов на испанском языке. «Когда я уже подала заявление, оказалось, что им все же нужны люди, владеющие самыми разными языками, а мое указание на испанский они не заметили. Так я оказалась в англо­язычной службе поддержки клиентов. Моя задача заключалась в том, чтобы помогать клиентам по телефону или электронной почте», – поясняет она.

Если вы не хотите следующие 30 лет заниматься тем, что вам не нравится, лучше на три с половиной года поднап­рячься.

Летом 2018 года Кайса стала мамой и осталась дома с ребенком. Именно в это время у нее появилась возможность снова подумать о своей будущей работе. Одно она знала наверняка: окончание декретного отпуска – очень подходящий момент для того, чтобы открыть новую страницу в своей трудовой жизни. «В то время у меня была привычка смотреть по утрам Terevisioon, а вскоре после этого шел финский сериал «Пульс» о медсестрах экстренного отделения скорой помощи. Поскольку меня всегда интересовала медицина, возникла мысль, почему бы не освоить сестринское дело», – вспоминает Кайса.

С рождением ребенка навыки планирования выходят на новый уровень

Изучая в интернете профессию медсестры, Кайса обнаружила, что скоро откроется очередной прием в Таллиннский колледж здравоохранения. «Это сделало мои планы более конкретными, – сказала Кайса. – По интересному совпадению та же мысль пришла в голову моей хорошей подруге из Тарту. Мы вдохновляли друг друга и решили попробовать поступить. Теперь мы оба учимся сестринскому делу, она в Тарту, а я в Таллинне».

Кайса отмечает, что сделать такой разворот на каблуках непросто, более того, поначалу это казалось совершенно невозможным. Как вписать в свой график учебу, работу и семейную жизнь? Для Кайсы ситуацию облегчил тот факт, что обучение проходит циклами, и работает она сейчас неполный рабочий день. «Занятия идут с понедельника по среду, а на работе я в четверг и пятницу. Срочные профессиональные вопросы я решаю во время перерывов в учебе или по вечерам. Выходные в основном посвящаю отдыху, и только в исключительных случаях учебе или работе», – отмечает она.

Что касается ребенка, то здесь у нее все под контролем. «Когда у вас есть ребенок, ваши навыки планирования выходят на новый уровень», – улыбается Кайса. Поскольку малыш уже ходит в ясли, новоиспеченная студентка может комфортно совмещать в течение дня работу и учебу. «Действительно, во время прошлогоднего карантина, когда мы все сидели дома, было намного сложнее», – говорит она.

Кайса принимается за учебные задания, когда дочь уже спит. «Уложив ребенка спать, я еще несколько часов пытаюсь заниматься учебой. Но бывают и такие вечера, когда я, вымотанная за день, к учебе даже не подхожу. Предпочитаю отдохнуть или заняться чем-нибудь другим», – говорит Кайса.

Я хотела бы работать в больнице

К настоящему времени Кайса изучает сестринское дело чуть больше года, весь курс длится три с половиной года. «Мне кажется, это полностью моя тема. Первый год был вводным, самым общим, а с февраля этого года начались уже очень интересные предметы. Например, мы узнаем, что представляют собой разные заболевания, как они лечатся и каковы соответствующие сестринские процедуры», – объясняет Кайса.

К настоящему времени студенты уже прошли стажировку в больнице, что особенно понравилось Кайсе. «Сейчас я чувствую, что в будущем лучше пойду работать в больницу, чем, например, в центр семейной медицины. Но до окончания учебы еще много времени, и мои мысли в этом отношении могут еще измениться», – говорит она.

Что можно порекомендовать людям, утратившим интерес к своей работе? Кайса считает, что тогда работу нужно менять. «Если вы не хотите следующие 30 лет заниматься тем, что вам не нравится, лучше на три с половиной года поднапрячься. Тогда следующие 30 лет вы сможете заниматься тем, что вам действительно нравится. Для себя у меня это полностью продумано, – говорит Кайса. – Одновременно я чувствую порой, сколько мне еще нужно учиться. Но когда учеба закончится и я смогу работать полный рабочий день, эти временные усилия окупятся».