Технология объектного хранилища – инновационное и выгодное решение по размещению данных

Фото: Pixabay

Объем генерируемых людьми и технологиями данных растет все быстрее. По оценке исследовательской компании IDC, объем данных, хранившихся во всем мире в 2018 году, составлял 33 зеттабайта. IDC прогнозирует, что к 2025 году этот объем составит уже 175 зеттабайт. Один зеттабайт равен одному триллиону гигабайт. Такие показатели роста приносят с собой ряд проблем.

Во-первых, большая часть данных создается различными датчиками, устройствами телеметрии и другими подобными технологиями. Чтобы такие данные превратились в полезную информацию, их необходимо надежно сохранить перед обработкой или анализом. Количество мультимедийных файлов, которые нужно сохранить, продолжает расти, как из-за большего количества фото- и видеоклипов, так и из-за увеличения объема за счет повышения качества изображения. Все более важной становится необходимость доступа к данным с разных устройств и из разных мест по всему миру.

Объектное хранилище поможет справиться с растущими объемами данных

Классические решения для хранения данных проигрывают при встрече с подобными новыми требованиями – справляться с большими объемами проблематично или очень дорого, а также трудно обеспечить универсальный доступ к данным. Инновационная технология объектного хранения, часто называемая облачным хранилищем, помогает решить эти проблемы. В таком решении данные хранятся как отдельные самостоятельные объекты, для записи и чтения которых не требуется сложных иерархических файловых систем или баз данных.

Объектное хранилище данных обеспечивает практически неограниченную масштабируемость, а для доступа к данным достаточно подключения к интернету. Это также причина, по которой крупные поставщики общедоступных облачных сервисов первыми стали использовать объектные хранилища. Хорошим примером этого является Simple Storage Service, созданный AmazonWebServices (AWS), в честь которого назван интерфейсный протокол S3, широко используемый в объектных хранилищах. Этот универсальный протокол и позволяет получить доступ к данным с различных устройств и приложений или даже через веб-браузер. Не имеет значения, размещены ли данные в большом общедоступном облаке, у местного поставщика услуг меньшего размера или в собственном центре обработки данных клиента.

Cloudian HyperStore – решение для хранения данных с неограниченной масштабируемостью

В последние годы стали появляться различные экономичные решения для хранения данных. Хорошим примером является решение объектного хранилища HyperStore от разработчика программного обеспечения Cloudian. Telia успешно сотрудничает с Cloudian с 2019 года, и сегодня услугу хранилища можно использовать на основе интерфейса Cloudian S3 в гибридном облаке Telia или установить решение в собственном центре обработки данных предприятия. Такое решение для хранения данных предлагает по существу неограниченное расширение и обладает множеством других преимуществ.

• При установке в собственном центре обработки данных предприятия можно выбрать подходящего поставщика оборудования, поскольку решение работает на стандартной серверной архитектуре x86.

• В одном решении по хранению можно безопасно и изолированно друг от друга разместить данные из разных предприятий или бизнес-единиц и, при необходимости, зашифровать их и снабдить защитой от записи или изменений (WORM).

• Все данные хранятся в копиях, и при желании решение можно использовать в нескольких центрах обработки данных, чтобы обеспечить еще лучшую защиту данных в случае аварий или катастроф.

• Cloudian HyperStore можно использовать для экономичного хранения широкого спектра данных – долгосрочных резервных копий и архивов данных, мультимедийных файлов и видеозаписей с камер безопасности, журналов для различных устройств и программного обеспечения, статического содержимого веб-страниц, машинных данных с различных датчиков и счетчиков.