  • Поделиться:

    Морские ветропарки – это энергетическая независимость за пять лет

    Фото: Utilitas

    Почти десять лет Эстония отстраненно наблюдала за развитием возобновляемой энергетики в других странах Европы, включая ежегодное строительство сотен наземных и десятков морских ветряных электростанций. Энергетический кризис и вызванный Россией кризис безопасности изменили ситуацию, и теперь Эстонии нужно действовать быстро, чтобы не опоздать на уходящий поезд.

    Географическое положение, малочисленность населения и климатические условия Эстонии создают благоприятные предпосылки для развития производства возобновляемой энергии. В прошлом году SA Rohetiiger в сотрудничестве с эстонскими учеными и операторами рынка разработали план, в который внесли свой вклад и специалисты Utilitas. Рабочая группа проанализировала потребление и производство электроэнергии, тепла и транспортного топлива в целом и предложила план достижения климатической нейтральности к 2040 году. Один из главных выводов анализа – Эстонии очень нужны дополнительные мощности по производству электроэнергии, так как спрос на электроэнергию в ближайшие десятилетия будет быстро расти, в значительной степени за счет транспортного и теплоэнергетического секторов.

    Ключевой источник энергии – ветер

    В Эстонии большая часть электроэнергии по-прежнему производится из ископаемого топлива, например сланца. Из-за недостаточного строительства новых производственных мощностей и снижения конкурентоспособности сланцевой энергетики, вызванного высокой стоимостью квот на CO2 и износом старого производственного оборудования, мы превратились из экспортера электроэнергии в импортера. В 2021 году эстонские электростанции произвели 6,3 ТВт-ч электроэнергии, а потребление достигло почти 9 ТВт·ч. Доля возобновляемых источников энергии увеличилась, но, по состоянию на прошлый год, по-прежнему покрывала лишь 27% конечного потребления.
    Utilitas поддерживает амбициозный план Rohetiiger по производству электроэнергии и ускоренное строительство новых мощностей возобновляемой энергетики. Ключевым направлением развития является ветроэнергетика, потому что она позволяет максимально быстро ввести необходимый объем новых мощностей, производящих энергию круглый год.
    При условии, что государство и местные самоуправления будут эффективно сотрудничать с девелоперами и ускорят процедуры планирования и выдачи разрешений, за пять лет можно увеличить объем производства наземных ветряных электростанций в четыре раза по сравнению с нынешним и построить морские ветропарки мощностью 2,7 гигаватта. По сути это означает построить на суше то же количество ветряных турбин, сколько их уже действует, т.е. около 145 штук. В море достаточно поставить 180 ветряных турбин мощностью 15 мегаватт, чтобы достичь поставленных целей. Эти дополнительные мощности позволят Эстонии стать нетто-экспортером электроэнергии, нашей энергетике – достичь целей углеродной нейтральности и вместе с другими инвестициями создадут возможность избежать шокирующих цен на электроэнергию.
    Еще одним преимуществом ветропарков среди технологий возобновляемой энергетики является их способность производить энергию днем и ночью, летом и зимой. Зимой, когда потребность в электричестве выше, производительность ветрогенераторов в нашем климате является наилучшей. Особенно большим потенциалом обладают морские ветропарки, которые по сравнению с наземными дороже в строительстве и обслуживании, но более продуктивны благодаря дующим в море ветрам.
    Морской ветропарк Saare-Liivi, разрабатываемый Utilitas, будет вырабатывать электроэнергию уже при скорости ветра 3 м/с, которая едва ощущается людьми. Кроме того, следует учитывать, что на высоте ветер гораздо более устойчивый и сильный, чем на уровне моря. В 2028 году морская ветроэлектростанция Saare-Liivi будет производить около 5 ТВт·ч, что на сегодня составляет около 60% общего годового потребления электроэнергии в Эстонии.

    Морской ветропарк Saare-Liivi

    2017 Утверждение генерального плана морского участка, граничащего с Пярнумаа

    2021 Начало процедуры получения разрешения на строительство

    2022–2025 Оценка воздействия на окружающую среду и проведение исследований

    2025–2027 Проектирование и строительство ветропарка

    2028 Завершение строительства первой очереди ветропарка в объеме, соответствующем подключению

    Дополнительная информация: www.saareliivituulepark.ee

    Страна 100% возобновляемой энергетики

    В Эстонии морские ветропарки все еще могут казаться новинкой, но в других европейских странах на сегодня уже установлено более 5000 морских ветрогенераторов, а первая морская ветроэлектростанция в Дании заработала еще в 1991 году. Морские ветропарки играют особенно важную роль в электроэнергетике Великобритании и Дании. Сегодня в силу глобального энергетического кризиса наблюдается бум строительства морских ветропарков в Европе, а также в Азии и Америке, и в ближайшие годы производство электричества из энергии морского ветра будет расти в геометрической прогрессии.
    В Эстонии отличные условия для создания морских ветряных электростанций – у нас много мелководных участков с хорошими ветровыми условиями. Это означает, что электростанции не сложно обслуживать, а их ветрогенераторы могут работать 97–98 процентов года. В связи с появлением мощностей возобновляемой энергетики строятся и различные решения для хранения электроэнергии. Такие решения быстро разрабатывают по всему миру, и в Эстонии также в разработке несколько потенциальных хранилищ.
    Хотя строительство морских ветроэлектростанций в Эстонии планируется с 2007 года, до сих пор ни один проект не достиг стадии строительства. Причины в первую очередь бюрократические (чрезмерно долгое планирование и оформление разрешений), но также и экономические (длительный срок окупаемости инвестиций) и социальные (противодействие отдельных местных жителей появлению ветроэлектростанций).
    Агрессия России и столь необходимый в энергетике зеленый поворот дают нам сегодня новую возможность наконец реализовать эти амбициозные проекты. Уроки этих кризисов не должны пройти впустую. Сейчас у Эстонии есть возможность достичь энергетической независимости и перейти на возобновляемые источники энергии. Миллиардные инвестиции в ветропарки будут стимулировать экономический рост, занятость, ежегодно оставлять сотни миллионов евро в национальной экономике и создавать предпосылки для появления новых отраслей. Построив морские ветропарки, мы можем всего за пять лет прийти к тому, что потребность в электроэнергии всей Эстонии будет покрываться за счет возобновляемых источников. Новая международная история успеха Эстонии может быть следующей: страна 100% возобновляемой энергетики

    Создание морской ветроэлектростанции Saare-Liivi продвигается быстрыми темпами. Компания Utilitas Wind подписала договоры на проведение всех экологических исследований, требуемых в решении о начале процедуры выдачи разрешения на строительство морского ветропарка Saare-Liivi, и большинство исследований уже ведется. В начале августа Utilitas Wind направила программу оценки воздействия на окружающую среду для организации публикации в департамент TTJA, и уже этой осенью планируется открыть публичный доступ к программе и ее обсуждению.

    Рене Таммист
    член правления Utilitas Wind

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
G7 вводит ценовой потолок на российскую нефть
Посевные IPOдрома дали плохой урожай
Даже с учетом субсидий цена на газ для бытовых потребителей вырастет вдвое
Эпицентр
Бизнесмены из министерского списка: «Из нас делают каких-то врагов народа» «Топлива мы не возили никогда, ни одного литра»
Предприниматели, чьи фирмы попали в опубликованный МИДом список ходатайствовавших об исключении, мягко говоря, удивлены. «Мы сразу отказались от этой идеи, как только началась война», – говорит один из них о сотрудничестве с российским бизнесом.
Предприниматели, чьи фирмы попали в опубликованный МИДом список ходатайствовавших об исключении, мягко говоря, удивлены. «Мы сразу отказались от этой идеи, как только началась война», – говорит один из них о сотрудничестве с российским бизнесом.
Все большие материалы
Инвестор
Wise получила крупный штраф от регулятора Абу-Даби
Регулятор международного финансового центра и свободной зоны Абу-Даби оштрафовал местную дочернюю компанию финтех-компании Wise на 360 000 долларов за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает
Регулятор международного финансового центра и свободной зоны Абу-Даби оштрафовал местную дочернюю компанию финтех-компании Wise на 360 000 долларов за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает
Все новости для инвесторов
Влияние санкций
Equinor свернула все совместные проекты в России
Норвежская топливно-энергетическая компания Equinor сообщила о полном выходе из Харьягинского соглашения о разделе продукции – это был ее последний совместный проект в России, сообщает «Коммерсант».
Норвежская топливно-энергетическая компания Equinor сообщила о полном выходе из Харьягинского соглашения о разделе продукции – это был ее последний совместный проект в России, сообщает «Коммерсант».
Больше новостей о влиянии санкций
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: конец эпохи шальных денег, но мемное движение живет
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Хейкки Мяки: в кризис нужно ценить своего работодателя
Самая высокая инфляция в Европе и все более частые сообщения об экономической рецессии и кризисе усиливают тревогу всех сторон, представленных на рынке труда. Если работодатели борются с быстро растущей себестоимостью и сильным давлением на заработную плату, то работникам руководитель предприятия Finesta и эксперт по рабочей силе Хейкки Мяки советует больше ценить своего работодателя, который может обеспечить важное чувство безопасности в нынешней ситуации.
Самая высокая инфляция в Европе и все более частые сообщения об экономической рецессии и кризисе усиливают тревогу всех сторон, представленных на рынке труда. Если работодатели борются с быстро растущей себестоимостью и сильным давлением на заработную плату, то работникам руководитель предприятия Finesta и эксперт по рабочей силе Хейкки Мяки советует больше ценить своего работодателя, который может обеспечить важное чувство безопасности в нынешней ситуации.
Все мнения
Интервью
Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Все Интервью
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Конференции и обучение
Конференции и обучение