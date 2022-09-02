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Utilitas

2 сентября 2022 в 11:16 Поделиться:









Морские ветропарки – это энергетическая независимость за пять лет

Фото: Utilitas

Почти десять лет Эстония отстраненно наблюдала за развитием возобновляемой энергетики в других странах Европы, включая ежегодное строительство сотен наземных и десятков морских ветряных электростанций. Энергетический кризис и вызванный Россией кризис безопасности изменили ситуацию, и теперь Эстонии нужно действовать быстро, чтобы не опоздать на уходящий поезд.

Географическое положение, малочисленность населения и климатические условия Эстонии создают благоприятные предпосылки для развития производства возобновляемой энергии. В прошлом году SA Rohetiiger в сотрудничестве с эстонскими учеными и операторами рынка разработали план, в который внесли свой вклад и специалисты Utilitas. Рабочая группа проанализировала потребление и производство электроэнергии, тепла и транспортного топлива в целом и предложила план достижения климатической нейтральности к 2040 году. Один из главных выводов анализа – Эстонии очень нужны дополнительные мощности по производству электроэнергии, так как спрос на электроэнергию в ближайшие десятилетия будет быстро расти, в значительной степени за счет транспортного и теплоэнергетического секторов.

Ключевой источник энергии – ветер

В Эстонии большая часть электроэнергии по-прежнему производится из ископаемого топлива, например сланца. Из-за недостаточного строительства новых производственных мощностей и снижения конкурентоспособности сланцевой энергетики, вызванного высокой стоимостью квот на CO2 и износом старого производственного оборудования, мы превратились из экспортера электроэнергии в импортера. В 2021 году эстонские электростанции произвели 6,3 ТВт-ч электроэнергии, а потребление достигло почти 9 ТВт·ч. Доля возобновляемых источников энергии увеличилась, но, по состоянию на прошлый год, по-прежнему покрывала лишь 27% конечного потребления.

Utilitas поддерживает амбициозный план Rohetiiger по производству электроэнергии и ускоренное строительство новых мощностей возобновляемой энергетики. Ключевым направлением развития является ветроэнергетика, потому что она позволяет максимально быстро ввести необходимый объем новых мощностей, производящих энергию круглый год.

При условии, что государство и местные самоуправления будут эффективно сотрудничать с девелоперами и ускорят процедуры планирования и выдачи разрешений, за пять лет можно увеличить объем производства наземных ветряных электростанций в четыре раза по сравнению с нынешним и построить морские ветропарки мощностью 2,7 гигаватта. По сути это означает построить на суше то же количество ветряных турбин, сколько их уже действует, т.е. около 145 штук. В море достаточно поставить 180 ветряных турбин мощностью 15 мегаватт, чтобы достичь поставленных целей. Эти дополнительные мощности позволят Эстонии стать нетто-экспортером электроэнергии, нашей энергетике – достичь целей углеродной нейтральности и вместе с другими инвестициями создадут возможность избежать шокирующих цен на электроэнергию.

Еще одним преимуществом ветропарков среди технологий возобновляемой энергетики является их способность производить энергию днем и ночью, летом и зимой. Зимой, когда потребность в электричестве выше, производительность ветрогенераторов в нашем климате является наилучшей. Особенно большим потенциалом обладают морские ветропарки, которые по сравнению с наземными дороже в строительстве и обслуживании, но более продуктивны благодаря дующим в море ветрам.

Морской ветропарк Saare-Liivi, разрабатываемый Utilitas, будет вырабатывать электроэнергию уже при скорости ветра 3 м/с, которая едва ощущается людьми. Кроме того, следует учитывать, что на высоте ветер гораздо более устойчивый и сильный, чем на уровне моря. В 2028 году морская ветроэлектростанция Saare-Liivi будет производить около 5 ТВт·ч, что на сегодня составляет около 60% общего годового потребления электроэнергии в Эстонии.

Морской ветропарк Saare-Liivi 2017 Утверждение генерального плана морского участка, граничащего с Пярнумаа 2021 Начало процедуры получения разрешения на строительство 2022–2025 Оценка воздействия на окружающую среду и проведение исследований 2025–2027 Проектирование и строительство ветропарка 2028 Завершение строительства первой очереди ветропарка в объеме, соответствующем подключению Дополнительная информация: www.saareliivituulepark.ee

Страна 100% возобновляемой энергетики

В Эстонии морские ветропарки все еще могут казаться новинкой, но в других европейских странах на сегодня уже установлено более 5000 морских ветрогенераторов, а первая морская ветроэлектростанция в Дании заработала еще в 1991 году. Морские ветропарки играют особенно важную роль в электроэнергетике Великобритании и Дании. Сегодня в силу глобального энергетического кризиса наблюдается бум строительства морских ветропарков в Европе, а также в Азии и Америке, и в ближайшие годы производство электричества из энергии морского ветра будет расти в геометрической прогрессии.

В Эстонии отличные условия для создания морских ветряных электростанций – у нас много мелководных участков с хорошими ветровыми условиями. Это означает, что электростанции не сложно обслуживать, а их ветрогенераторы могут работать 97–98 процентов года. В связи с появлением мощностей возобновляемой энергетики строятся и различные решения для хранения электроэнергии. Такие решения быстро разрабатывают по всему миру, и в Эстонии также в разработке несколько потенциальных хранилищ.

Хотя строительство морских ветроэлектростанций в Эстонии планируется с 2007 года, до сих пор ни один проект не достиг стадии строительства. Причины в первую очередь бюрократические (чрезмерно долгое планирование и оформление разрешений), но также и экономические (длительный срок окупаемости инвестиций) и социальные (противодействие отдельных местных жителей появлению ветроэлектростанций).

Агрессия России и столь необходимый в энергетике зеленый поворот дают нам сегодня новую возможность наконец реализовать эти амбициозные проекты. Уроки этих кризисов не должны пройти впустую. Сейчас у Эстонии есть возможность достичь энергетической независимости и перейти на возобновляемые источники энергии. Миллиардные инвестиции в ветропарки будут стимулировать экономический рост, занятость, ежегодно оставлять сотни миллионов евро в национальной экономике и создавать предпосылки для появления новых отраслей. Построив морские ветропарки, мы можем всего за пять лет прийти к тому, что потребность в электроэнергии всей Эстонии будет покрываться за счет возобновляемых источников. Новая международная история успеха Эстонии может быть следующей: страна 100% возобновляемой энергетики