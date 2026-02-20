Суд отклонил многомиллионный иск Terminal к Olerex
Продавец топлива Terminal считает, что Olerex получил на рынке конкурентное преимущество на миллионы евро, потому что не выполнил обязательство по биотопливу. Тартуский уездный суд, однако, не обнаружил причинно-следственной связи.
Тартуский уездный суд решил не удовлетворять иск Terminal AS к конкуренту Olerex.
Foto: Andras Kralla
В своем иске Terminal указал, что невыполнение биотопливного обязательства за 2022 год позволило Olerex сэкономить значительные суммы, из-за чего компания могла продавать топливо на оптовом рынке заметно дешевле, чем Terminal.
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
Топливная компания Terminal запустила лавину судебных процессов, в рамках которых требует от крупнейшей в Эстонии сети автозаправок Olerex и государства уплаты миллионов евро. Кроме того, компания обратилась в Еврокомиссию с просьбой признать оказание незаконной государственной помощи.
