  • OMX Baltic0,21%320,55
  • OMX Riga−0,4%897,96
  • OMX Tallinn−0,14%2 093,44
  • OMX Vilnius0,38%1 418,47
  • S&P 5000,00%6 861,89
  • DOW 300,00%49 395,16
  • Nasdaq −0,31%22 682,73
  • FTSE 1000,42%10 671,69
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,41
  • 20.02.26, 15:08

Суд отклонил многомиллионный иск Terminal к Olerex

Продавец топлива Terminal считает, что Olerex получил на рынке конкурентное преимущество на миллионы евро, потому что не выполнил обязательство по биотопливу. Тартуский уездный суд, однако, не обнаружил причинно-следственной связи.
Тартуский уездный суд решил не удовлетворять иск Terminal AS к конкуренту Olerex.
  • Тартуский уездный суд решил не удовлетворять иск Terminal AS к конкуренту Olerex.
  • Foto: Andras Kralla
В своем иске Terminal указал, что невыполнение биотопливного обязательства за 2022 год позволило Olerex сэкономить значительные суммы, из-за чего компания могла продавать топливо на оптовом рынке заметно дешевле, чем Terminal.
Новости
  • 20.01.26, 12:45
Уголовное дело Olerex: владелец компании предстал перед судом
Тартуский административный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, в рамках которого Olerex и член правления компании Андрес Линнас обвиняются в предоставлении ложных данных о биотопливе.
Новости
  • 04.06.25, 14:50
Суд сократил штраф Olerex с шести миллионов до 900 тысяч евро
Тартуский уездный суд существенно снизил сумму штрафа, который был наложен Департаментом окружающей среды на компанию Olerex.
Эпицентр
  • 10.11.25, 08:48
Война на топливном рынке: Terminal запустил лавину судебных разбирательств
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
Топливная компания Terminal запустила лавину судебных процессов, в рамках которых требует от крупнейшей в Эстонии сети автозаправок Olerex и государства уплаты миллионов евро. Кроме того, компания обратилась в Еврокомиссию с просьбой признать оказание незаконной государственной помощи.
Новости
  • 19.06.25, 13:48
Глава Terminal признал, что его обвинения в адрес Olerex не были основаны на фактах
В рамках судебного компромисса глава топливной компании Terminal Райдо Раудсепп признал, что его обвинения в адрес конкурента Olerex не основывались на фактах.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности
Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.

1
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
2
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
3
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
4
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
5
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
6
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено

Новости
  • 20.02.26, 15:08
Суд отклонил многомиллионный иск Terminal к Olerex
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Новости
  • 20.02.26, 14:07
Финансовая инспекция Швеции начала проверку Swedbank
Биржа
  • 20.02.26, 13:44
TKM Grupp урезает дивиденды: годовая чистая прибыль упала более чем на треть
Новости
  • 20.02.26, 13:17
Число вакансий в Финляндии быстро сокращается
Новости
  • 20.02.26, 12:41
Тартуское КСО идет ко дну, суд отказался начинать санацию
Новости
  • 20.02.26, 11:00
Успешный предприниматель: три шага, которые помогают компании оставаться прибыльной даже в кризис
Новости
  • 20.02.26, 10:30
Bonava построит в Хааберсти 300 квартир

Концепция авторских хот-догов SHO, вдохновленная Одессой, родным городом основательницы кафе, многим понравилась в Эстонии, но выбранная локация не оставляет потенциала для роста, говорит она.
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Артуру Капаеву принадлежит стриптиз-клуб Diamond Club в центре Тарту.
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
«По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала»
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.
Новости
  • 19.02.26, 12:57
Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании
Эстонец в Дании: все затаили дыхание
Мартин Репинский.
Новости
  • 18.02.26, 16:25
Суд поставил точку в уголовном деле Репинского
Волости Йыхви придется выплатить почти 30 000 евро
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

