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Биржи США продолжили снижение: нефть подорожала, ожидания повышения ставок усилились

Статистика цен производителей в США показала, что рост цен на энергоносители в прошлом месяце вновь усилил инфляционное давление.
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