Биржи США продолжили снижение: нефть подорожала, ожидания повышения ставок усилились

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и инфляция еще долго будет значительно превышать установленный целевой уровень. По ожиданиям центрального банка, в ближайшие три года она не опустится до 2%.
Фондовые рынки США в среду завершили торги в минусе уже третий день подряд: цена нефти Brent резко превысила отметку в 100 долларов, а доходности государственных облигаций поднялись до максимального уровня за последние годы.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.