Заработавшая в прошлом году рекордную прибыль Laatre Piim ищет нового руководителя

Большое интервью с исполнительным директором Wolt

Работающая в Эстонии уже десять лет курьерская платформа Wolt ищет новые пути для роста помимо доставки еды из ресторанов. Теперь компания хочет доставлять на дом в Эстонии и безрецептурные лекарства, рассказала глава Wolt Марианне Виккула в интервью Äripäev.