Заработавшая в прошлом году рекордную прибыль Laatre Piim ищет нового руководителя
Занимающаяся животноводством и растениеводством компания Laatre Piim, которая в прошлом году заработала почти два миллиона евро прибыли, ищет нового руководителя, поскольку один член правления покинул компанию, а второй планирует уйти.
Исполнительный директор саудовской биржевой компании BinDawood Ахмад бин Дауд признал в интервью Äripäev, что итоговая цена обанкротившихся заводов E-Piim в Пайде и Пылтсамаа оказалась для компании неожиданно высокой.
Работающая в Эстонии уже десять лет курьерская платформа Wolt ищет новые пути для роста помимо доставки еды из ресторанов. Теперь компания хочет доставлять на дом в Эстонии и безрецептурные лекарства, рассказала глава Wolt Марианне Виккула в интервью Äripäev.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.