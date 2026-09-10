Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,07%316,77
  • OMX Riga−0,09%967,62
  • OMX Tallinn0,11%2 201,38
  • OMX Vilnius−0,45%1 488,43
  • S&P 500−0,42%7 604,61
  • DOW 30−0,51%52 112,64
  • Nasdaq −0,37%26 156,42
  • FTSE 100−0,57%10 608,92
  • Nikkei 2250,2%65 270,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,54
  • OMX Baltic−0,07%316,77
  • OMX Riga−0,09%967,62
  • OMX Tallinn0,11%2 201,38
  • OMX Vilnius−0,45%1 488,43
  • S&P 500−0,42%7 604,61
  • DOW 30−0,51%52 112,64
  • Nasdaq −0,37%26 156,42
  • FTSE 100−0,57%10 608,92
  • Nikkei 2250,2%65 270,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,54

Заработавшая в прошлом году рекордную прибыль Laatre Piim ищет нового руководителя

Занимающаяся животноводством и растениеводством компания Laatre Piim, которая в прошлом году заработала почти два миллиона евро прибыли, ищет нового руководителя, поскольку один член правления покинул компанию, а второй планирует уйти.
Операционная прибыль Laatre Piim выросла в прошлом году почти с 393 000 евро до 1,8 миллиона евро, и компания планирует значительное расширение. Однако сейчас она ищет нового руководителя.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 26.08.26, 18:36
Саудовский инвестор об аукционе E-Piim: мы ожидали значительно более низкой итоговой цены
Исполнительный директор саудовской биржевой компании BinDawood Ахмад бин Дауд признал в интервью Äripäev, что итоговая цена обанкротившихся заводов E-Piim в Пайде и Пылтсамаа оказалась для компании неожиданно высокой.
Новости
  • 21.08.26, 19:14
Глава Wolt просит власти Эстонии разрешить открыть новое направление бизнеса
Большое интервью с исполнительным директором Wolt
Работающая в Эстонии уже десять лет курьерская платформа Wolt ищет новые пути для роста помимо доставки еды из ресторанов. Теперь компания хочет доставлять на дом в Эстонии и безрецептурные лекарства, рассказала глава Wolt Марианне Виккула в интервью Äripäev.
Новости
  • 07.09.26, 09:01
Рост цен замедлился третий месяц подряд
Индекс потребительских цен в августе вырос в годовом сравнении на 1,5%. По сравнению с августом прошлого года товары подорожали на 0,9%, услуги – на 2,4%, сообщил Департамент статистики.
Новости
  • 08.09.26, 11:00
Infortar покупает крупный литовский сельскохозяйственный концерн
Дочерняя компания эстонской биржевой компании Infortar, Infortar Agro, покупает крупный литовский сельскохозяйственный концерн Litagra.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Новости
  • 09.09.26, 06:00
Завод под Нарвой пока нельзя строить: проектировщик просит ускорить бюрократический процесс
2
Mнения
  • 07.09.26, 09:37
Компании оказались перед проблемой: поколение Z не хочет становиться руководителями
3
Биржа
  • 08.09.26, 15:16
Tavid: за все лето в Эстонии купили меньше золота, чем за один зимний месяц
4
Новости
  • 07.09.26, 14:49
RKIK требует через суд вернуть более 68 млн евро. «Мы готовы отчитаться со снайперской точностью»
5
Новости
  • 07.09.26, 06:00
«Я не хочу, чтобы человек прошел через этот ад»: нарвитянка возит пациентов в зубные клиники Турции
6
Новости
  • 09.09.26, 10:49
Андрес Сутть уходит в отставку с поста министра
«Исключительно личное решение, которое я долго обдумывал»

Последние новости

Новости
  • 10.09.26, 18:33
В Финляндии нынешним летом бурно рос строительный сектор
Новости
  • 10.09.26, 18:00
Заработавшая в прошлом году рекордную прибыль Laatre Piim ищет нового руководителя
Инвестор Тоомас
  • 10.09.26, 17:52
Сделано! Artea Bank удалось распродать за 33 сделки
Комментарий Инветора Тоомаса
Новости
  • 10.09.26, 17:07
Euribor вырос до самого высокого значения с ноября 2024 года
Новости
  • 10.09.26, 15:50
Мадис Мюллер станет финансовым консультантом эстонского производителя дронов
Новости
  • 10.09.26, 15:40
ЕЦБ повысил процентные ставки и прогноз по инфляции
Биржа
  • 10.09.26, 15:05
Миллиарды Google разогнали акции финских строителей
Новости
  • 10.09.26, 13:41
Европейская прокуратура занялась сделками RKIK с компанией Datasel

Сейчас в фокусе

Экскаватор выгрузили с трейлера у будущей строительной площадки, где пока идет снос старых сооружений.
Новости
  • 09.09.26, 06:00
Завод под Нарвой пока нельзя строить: проектировщик просит ускорить бюрократический процесс
Андрес Сутть.
Новости
  • 09.09.26, 10:49
Андрес Сутть уходит в отставку с поста министра
«Исключительно личное решение, которое я долго обдумывал»
Общество вступает в фазу, когда у людей накопилось много активов, говорит Мартин Виллиг.
Новости
  • 09.09.26, 08:20
Идея топ-предпринимателя даст богатым людям способ привлечь миллиарды в Эстонию
Наряду с эстонской компанией PwC Eesti ответчиком по крупному гражданскому делу выступает и действующая в Великобритании PricewaterhouseCoopers.
Новости
  • 08.09.26, 19:14
«Целая армия адвокатов»: аудиторский гигант готовится к битве с BaltCap
Судья: иск объемный и расплывчатый, сумма иска очень большая
В понедельник RKIK пояснил на пресс-конференции, что сейчас дефектные снаряды Datasel находятся на промежуточном складе.
Новости
  • 09.09.26, 08:39
Скандальный Datasel хочет продолжить сотрудничество с RKIK. «Общая стоимость договоров превысила 150 млн»
Обращение Datasel в полном объеме
Канцлер Министерства обороны Каймо Кууск.
Новости
  • 09.09.26, 12:22
Правительство освободит от должности канцлера Министерства обороны Каймо Кууска
За неделю об отставке объявили два министра от Партии реформ. «На работе правительства это не отразится», – заявила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста из «Ээсти 200».
Новости
  • 09.09.26, 13:13
Для политиков «Ээсти 200» отставка еще одного министра стала неожиданностью. «Что ж, ничего не поделаешь»
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026