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В Финляндии нынешним летом бурно рос строительный сектор

В июле оборот строительной отрасли Финляндии вырос на 12,4% в годовом выражении, в предыдущие месяцы рост также был значительным.
В июле оборот строительной отрасли Финляндии вырос на 12,4% в годовом выражении, в предыдущие месяцы рост также был значительным.
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