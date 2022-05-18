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    ДВ приглашают на бесплатный инфочас о санкциях

    «Деловые ведомости» приглашают предпринимателей на бесплатный вебинар о санкциях ЕС в отношении России.

    Вебинар пройдет в четверг 19.05.2022 в 10:00 по Zoom, для участия необходимо зарегистрироваться. Инфочас проводит присяжный адвокат бюро LEXTAL Ксения Кравченко.
    Темы инфочаса:
    1. Финансовые санкции ЕС в связи с агрессией РФ в Украине: субъекты и объекты.
    2. Пакеты I-V: личные, экономические, секторные санкции. Запреты на экспорт, оказание услуг, блокировка активов.
    3. Шестой пакет – что добавляется?
    4. Что делать, если ваш бизнес связан с санкциями? Информирование RAB. Ходатайство об исключении.
    5. Исполнение договоров в условиях санкционного режима. Отсрочки.
    6. Нарушение обязательства применения санкций. Ответственность нарушителя.
    7. Применение «санкций» по собственной инициативе: гражданско-правовая ответственность.

    Бесплатный инфочас: Страшное слово «санкции» - что нужно знать на сегодня?

    Регистрация

    Четверг 19.05.2022 в 10:00

    Длительность: 10:00-11:00 - общая информация; 11:00-11:30 - вопросы и ответы.

    Ссылку на Zoom вы получите 18.05 в конце рабочего дня, а также 19.05 за час до вебинара.

    Вопросы и дополнительная информация: Алена Стадник, организатор вебинара, [email protected], +372 5816 2318

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