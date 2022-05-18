ДВ приглашают на бесплатный инфочас о санкциях
«Деловые ведомости» приглашают предпринимателей на бесплатный вебинар о санкциях ЕС в отношении России.
Вебинар пройдет в четверг 19.05.2022 в 10:00 по Zoom
, для участия необходимо зарегистрироваться
. Инфочас проводит присяжный адвокат бюро LEXTAL Ксения Кравченко
.
Темы инфочаса:
1. Финансовые санкции ЕС в связи с агрессией РФ в Украине: субъекты и объекты.
2. Пакеты I-V: личные, экономические, секторные санкции. Запреты на экспорт, оказание услуг, блокировка активов.
3. Шестой пакет – что добавляется?
4. Что делать, если ваш бизнес связан с санкциями? Информирование RAB. Ходатайство об исключении.
5. Исполнение договоров в условиях санкционного режима. Отсрочки.
6. Нарушение обязательства применения санкций. Ответственность нарушителя.
7. Применение «санкций» по собственной инициативе: гражданско-правовая ответственность.
Бесплатный инфочас: Страшное слово «санкции» - что нужно знать на сегодня?
Регистрация
Четверг 19.05.2022 в 10:00
Длительность: 10:00-11:00 - общая информация; 11:00-11:30 - вопросы и ответы.
Ссылку на Zoom вы получите 18.05 в конце рабочего дня, а также 19.05 за час до вебинара.
Вопросы и дополнительная информация: Алена Стадник, организатор вебинара, [email protected], +372 5816 2318
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