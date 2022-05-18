ДВ приглашают на бесплатный инфочас о санкциях

Акционеры Arco Vara утвердили выплату дивидендов

Общее собрание акционеров Arco Vara одобрило предложение совета предприятия о выплате дивидендов в размере 6 центов на акцию за прошедший финансовый год, о чем предприятие уведомило биржу, сообщается в пресс-релизе компании.

Общее собрание акционеров Arco Vara одобрило предложение совета предприятия о выплате дивидендов в размере 6 центов на акцию за прошедший финансовый год, о чем предприятие уведомило биржу, сообщается в пресс-релизе компании.