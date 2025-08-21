Управляющий фондом Baltic Horizon о новой сделке: это может занять несколько месяцев
Управляющий Baltic Horizon Fund Тармо Каротам рассматривает продажу управляющей фондом компании литовской частной инвестиционной фирме как положительный шаг для фонда, как с точки зрения инвесторов, так и с точки зрения самого фонда.
Управляющий фонда Baltic Horizon Fund Тармо Каротам пояснил, что с точки зрения держателей паев и инвесторов в облигации фонда Baltic Horizon продажа Northern Horizon Capital AS ничего не меняет - права останутся прежними и прямого влияния на инвесторов эта сделка не окажет.
Foto: Raul Mee
Сегодня стало известно, что управляющая компания фонда Baltic Horizon — Northern Horizon Capital AS — будет продана литовской частной инвестиционной фирме Grinvest. По словам управляющего Baltic Horizon Fund Тармо Каротама, окончательное решение еще не принято, так как регулятор должен дать свое одобрение.
Покупателей на Postimaja и Apollo Plaza пока не нашлось
Чистый убыток фонда Baltic Horizon в первом полугодии 2025 года увеличился примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 891 тыс. евро. Фонд продолжает попытки продать активы.
В начале года Baltic Horizon Fund сообщил о планах продать здания Postimaja и Coca-Cola Plaza. Теперь же курс изменился. «Интерес, который мы увидели, не соответствовал нашим ожиданиям», – сказал руководитель фонда недвижимости Тармо Каротам в утренней программе радио Äripäev.
13 августа принадлежащий Маргусу Линнамяэ концерн Apollo Grupp торжественно открыл в квартале Ротерманна свой первый развлекательный центр Apollo Plaza – он впервые объединил под одной крышей все развлечения и возможности для проведения досуга под брендом Apollo.
