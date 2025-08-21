Деловые ведомости
  • 21.08.25, 13:24

Управляющий фондом Baltic Horizon о новой сделке: это может занять несколько месяцев

Управляющий Baltic Horizon Fund Тармо Каротам рассматривает продажу управляющей фондом компании литовской частной инвестиционной фирме как положительный шаг для фонда, как с точки зрения инвесторов, так и с точки зрения самого фонда.
Управляющий фонда Baltic Horizon Fund Тармо Каротам пояснил, что с точки зрения держателей паев и инвесторов в облигации фонда Baltic Horizon продажа Northern Horizon Capital AS ничего не меняет - права останутся прежними и прямого влияния на инвесторов эта сделка не окажет.
  • Foto: Raul Mee
Сегодня стало известно, что управляющая компания фонда Baltic Horizon — Northern Horizon Capital AS — будет продана литовской частной инвестиционной фирме Grinvest. По словам управляющего Baltic Horizon Fund Тармо Каротама, окончательное решение еще не принято, так как регулятор должен дать свое одобрение.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

