Семейная компания Випсов выкупила латвийского продавца бытовой техники

В январе уведомление о сокращении получили около полутысячи человек

В январе в числе прочих огорчила своих работников увольнениями компания Talum Ehitus, занимавшаяся реставрацией зданий и прекращающая деятельность из-за нехватки работы. В январе первоначальное уведомление об увольнении получили около 450 человек.