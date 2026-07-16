Семейная компания Випсов выкупила латвийского продавца бытовой техники

Компания AbeStock, принадлежащая семье Випс, расширила свой портфель брендов. В него уже входят известные марки, в том числе Mondelez, выпускающая шоколад Milka.
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По словам исполнительного директора AbeStock Маргуса Лейара, приобретение латвийской компании стало частью стратегии роста AbeStock, направленной на укрепление позиций компании на рынке стран Балтии и расширение портфеля представляемых международных брендов.
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В январе уведомление о сокращении получили около полутысячи человек
В январе в числе прочих огорчила своих работников увольнениями компания Talum Ehitus, занимавшаяся реставрацией зданий и прекращающая деятельность из-за нехватки работы. В январе первоначальное уведомление об увольнении получили около 450 человек.
Занимающаяся оптовой торговлей фирма AbeStock AS покупает оптовый бизнес продуктовых товаров и предметов первой необходимости AS Sales-Star. Сделка вступит в силу с разрешения Департамента конкуренции.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.