Владельцы Versobank окончательно проиграли в суде

Собственники небольшого эстонского банка Versobank AS, у которого три года назад была отозвана лицензия на деятельность, попытались в судебном порядке оспорить постановление о закрытии банка, однако окончательное решение Европейского суда оказалось не в их пользу.

Последний глава Versobank Айво Адамсон разговаривает по телефону в тот самый день, когда было объявлено о закрытии банка. Фото: Андрас Кралла

Versobank был закрыт распоряжением Европейского центробанка (ЕЦБ) за систематическое несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег, после того как Финансовая инспекция обнаружила серьезные нарушения его в работе. Затем началась принудительная ликвидация Versobank.

В ответ собственники банка подали иск в Европейский суд, пытаясь оспорить предписание ЕЦБ об аннулировании лицензии на деятельность. Однако высший судебный орган ЕС принял решение не удовлетворять исковые требования владельцев Versobank.

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Артур Ермолаев, один из акционеров ликвидируемого банка, прошлым летом был довольно разговорчив с журналистами Äripäev, но нынче адресованные ему вопросы остались без ответа.

В прошлом году Ермолаев-младший обмолвился о том, что в качестве компенсации за ущерб владельцы Versobank потребовали миллионы евро, в том числе и за недополученные доходы.

О несправедливом закрытии банка ранее заявляли также его отец, Вадим Ермолаев и деловой партнер последнего, Станислав Виленский.

«Наши проблемы несопоставимы с Danske»

«С нами обошлись агрессивно. Решение закрыть наш банк было политически мотивированным. Мы, владельцы банка, сами из Украины, и наш банк не был крупным международным банком, таким как Swedbank, SEB, Danske», - заявил, в частности, Артур Ермолаев журналистам Äripäev.

«Наши проблемы были несопоставимы с тем, что творилось в Danske», - подчеркнул Ермолаев-младший.

Что такое Versobank? Versobank был учрежден 22 года назад. До марта 2012 года мажоритарным акционером банка был Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ранее Marfin Popular Bank Ltd). С 2012 года основными владельцами Versobank AS являются украинские инвесторы. Контрольный пакет акций банка принадлежит украинской агропромышленной компании «Укрсельхозпром». В свою очередь «Укрсельхозпром» входит в украинский промышленный консорциум «Алеф», который контролирует более 20 различных компаний, в том числе банк, страховую фирму и предприятие по управлению активами. Основными владельцами компаний, принадлежащих консорциуму «Алеф», являются граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Глава Финансовой инспекции Килвар Кесслер остался доволен тем, что Европейский суд принял решение не удовлетворять исковые требования владельцев Versobank. По его словам, судьи лишь подтвердили справедливость выводов, сделанных финансовым надзором в отношении банка, «не увязнув в лабиринте утверждений истцов».

По мнению Кесслера, стратегия истцов состояла в том, чтобы сфокусироваться на ряде второстепенных вопросов, изложенных в судебных документах, при этом все их действия были призваны отвлечь внимание суда от реального положения вещей.

В 2017 году на фоне скандала в связи с подозрениями в отмывании денег владельцы Versobank сменили многолетнего председателя правления банка Рихо Расманна на Айво Адамсона, авторитетного специалиста по реорганизации.

Новый руководитель набрал свою команду и разработал новую стратегию, чтобы привести работу банка в соответствие требованиям властей по борьбе с отмыванием денег.

Несколько лет назад Айво Адамсон упомянул о том, что закрытие Versobank оказалось для него полной неожиданностью.

«Мы были готовы к какому-то другому наказанию, не столь суровому. Закрытие Versobank было несправедливым», - высказал мнение Адамсон.

Нарушения продолжались

Как напомнил Килвар Кесслер, лицензия на деятельность у Versobank была отозвана в марте 2018 года в связи с серьезными и продолжительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По его словам, нарушения имели место даже после установления надзора со стороны Финансовой инспекции.

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«Основным источником риска являлась бизнес-модель, ориентированная на иностранных резидентов, плюс к тому сама система контроля и управления рисками не соответствовала предъявляемым требованиям», - пояснил глава Финансовой инспекции.

Ликвидация Versobank все еще продолжается, ею занимается в том числе и присяжный аудитор KPMG Ээро Кауп.

По его словам, процесс ликвидации банка движется медленно, поскольку его завершению мешают продолжающиеся судебные споры.

Никаких подробностей о том, что это за споры, и с кем еще судится руководство Versobank, аудитор не раскрыл: «Я не уверен, что хотел бы обнародовать эту информацию».

В разговоре с журналистами Äripäev Ээро Кауп высказал предположение, что ликвидация Versobank завершится в следующем году.