Владельцы Versobank окончательно проиграли в суде

Собственники небольшого эстонского банка Versobank AS, у которого три года назад была отозвана лицензия на деятельность, попытались в судебном порядке оспорить постановление о закрытии банка, однако окончательное решение Европейского суда оказалось не в их пользу.

Versobank был закрыт распоряжением Европейского центробанка (ЕЦБ) за систематическое несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег, после того как Финансовая инспекция обнаружила серьезные нарушения его в работе. Затем началась принудительная ликвидация Versobank.

В ответ собственники банка подали иск в Европейский суд, пытаясь оспорить предписание ЕЦБ об аннулировании лицензии на деятельность. Однако высший судебный орган ЕС принял решение не удовлетворять исковые требования владельцев Versobank.

Артур Ермолаев, один из акционеров ликвидируемого банка, прошлым летом был довольно разговорчив с журналистами Äripäev, но нынче адресованные ему вопросы остались без ответа.

В прошлом году Ермолаев-младший обмолвился о том, что в качестве компенсации за ущерб владельцы Versobank потребовали миллионы евро, в том числе и за недополученные доходы.

О несправедливом закрытии банка ранее заявляли также его отец, Вадим Ермолаев и деловой партнер последнего, Станислав Виленский.

«С нами обошлись агрессивно. Решение закрыть наш банк было политически мотивированным. Мы, владельцы банка, сами из Украины, и наш банк не был крупным международным банком, таким как Swedbank, SEB, Danske», - заявил, в частности, Артур Ермолаев журналистам Äripäev.

«Наши проблемы были несопоставимы с тем, что творилось в Danske», - подчеркнул Ермолаев-младший.

Что такое Versobank?

Versobank был учрежден 22 года назад. До марта 2012 года мажоритарным акционером банка был Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ранее Marfin Popular Bank Ltd).

С 2012 года основными владельцами Versobank AS являются украинские инвесторы.

Контрольный пакет акций банка принадлежит украинской агропромышленной компании «Укрсельхозпром».

В свою очередь «Укрсельхозпром» входит в украинский промышленный консорциум «Алеф», который контролирует более 20 различных компаний, в том числе банк, страховую фирму и предприятие по управлению активами.

Основными владельцами компаний, принадлежащих консорциуму «Алеф», являются граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.