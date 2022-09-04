Недвижимость и яхты миллиардеров оказались арестованы. Фото: LEON LORD, AFP PHOTO, Scanpix

Эпицентр

Екатерина Мереминская

5 сентября 2022 в 3:00

Российские олигархи потеряли сотни миллиардов из-за санкций

Состояние российских миллиардеров сократилось на 42% из-за санкций Запада.

Российские миллиардеры первыми почувствовали на себе действие санкций Запада, введенных за нападение на Украину. Когда Forbes в апреле подсчитал суммарное состояние российских миллиардеров, то оказалось, что оно составляет $353 млрд. Это на 42% меньше, чем за год до этого (было $606 млрд).

Да и самих людей с российским паспортом, вошедших в глобальный список Forbes (с активами более $1 млрд) осталось только 88 человек, хотя в 2021 году было 123.

В индексе миллиардеров Bloomberg на 1 сентября осталось и вовсе 26 россиян. Их состояние, по подсчетам агентства, сократилось на $8 млрд.