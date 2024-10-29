Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,19%276,5
  • OMX Riga0,33%876,53
  • OMX Tallinn−0,15%1 739,91
  • OMX Vilnius−0,14%1 057,5
  • S&P 5000,27%5 823,52
  • DOW 300,65%42 387,57
  • Nasdaq 0,26%18 567,19
  • FTSE 1000,45%8 285,62
  • Nikkei 2250,77%38 903,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,14
  • OMX Baltic−0,19%276,5
  • OMX Riga0,33%876,53
  • OMX Tallinn−0,15%1 739,91
  • OMX Vilnius−0,14%1 057,5
  • S&P 5000,27%5 823,52
  • DOW 300,65%42 387,57
  • Nasdaq 0,26%18 567,19
  • FTSE 1000,45%8 285,62
  • Nikkei 2250,77%38 903,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%105,14
  • 29.10.24, 06:00

Городской архитектор Таллинна о краткосрочной аренде: «Это чистый кошмар»

Недавно назначенный главный городской архитектор Таллинна Андро Мянд назвал одной из наиболее острых проблем Старого города количество апартаментов, сдаваемых через платформу Airbnb.
Андро Мянд, летом назначенный главным архитектором столицы, перечислил проблемы, мешающие устойчивому развитию старинных районов Таллинна.
  • Андро Мянд, летом назначенный главным архитектором столицы, перечислил проблемы, мешающие устойчивому развитию старинных районов Таллинна. Foto: Scanpix
«Это чистый кошмар», – заявил он, выразив надежду, что вскоре изменение законодательства на государственном уровне позволит городу ограничивать число квартир для краткосрочной аренды.
Полмиллиона через десять лет
Выступая на конференции ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) по сохранению культурного наследия в условиях зеленого перехода, Мянд отметил, что у Таллинна есть хорошие возможности, чтобы сохранить и приспособить старинные здания к современной экономике. «Главное – это люди, должны быть те, кто пользуется старинными зданиями. Хорошо быть городским архитектором в городе с такими цифрами, как у Таллинна», – отметил Мянд.
Он сообщил, что к 1 октября 2024 года население столицы составляет 461 736 человек. Его рост составил порядка 10%, что является высоким показателем, но не создает серьезных управленческих проблем для городских властей. Городской архитектор ожидает, что еще через десять лет население Таллинна вновь превысит 500 000 человек. Он также обратил внимание, что с 2013 года ВВП на душу населения в Таллинне вырос на 58%. «Вот почему у нас не так много старинных зданий в плохом состоянии. Этим мы отличаемся, например, от Риги, где ситуация принципиально иная. Впрочем, как городской планировщик я думаю, что в течение десяти лет и Рига станет вновь расти», – размышляет Мянд.
«Я и сам что-то вроде культурного наследия, которое пришла пора восстановить», – шутит Андро Мянд. Он напоминает, что впервые должность городского архитектора в Таллинне была учреждена еще в эпоху наполеоновских войн, а пять лет назад «по мудрости тогдашних городских властей» была ликвидирована.
Цифры хороши, но есть проблемы
Среди ключевых проблем с сохранением исторического наследия Мянд назвал отток населения из Старого города. По его данным, сейчас в нем осталось около 3000 жителей, ровно столько же, сколько оставалось после разрушительной Северной войны триста лет назад. При этом число туристов в пересчете на душу населения в Старом Таллинне больше, чем в Венеции. Одновременно нетуристическая инфраструктура в районе деградировала – например, в Старом городе не осталось ни одного детского сада.
Эстонское государство стремится извлечь максимальную выгоду из освобождающихся зданий министерств и ведомств, что не соответствует интересам Таллинна, сказал он. По его словам, это мешает найти место в том числе для школ и детских садов.
Тезис о неплохом состоянии Старого города городской архитектор проиллюстрировал снимком из материала ДВ и Äripäev.
  • Тезис о неплохом состоянии Старого города городской архитектор проиллюстрировал снимком из материала ДВ и Äripäev. Foto: Youtube Air, Алексей Шишкин
Городской архитектор отметил, что мэрия предлагала правительству передать под детсад здание Музея природы, который в обозримом будущем должен переехать в новые корпуса в районе Каларанна, но не нашла понимания.
Также государство не утвердило идею передачи нынешнего здания Министерства по делам регионов под школу на 1200 человек после того, как ведомство его освободит. Мянд отметил, что сам факт, что министерства уезжают из Старого города, позитивен, исходя из принципа «чиновники уезжают, жители приезжают». Уже покинуло здание на улице Харью Министерство экономики, на очереди кроме сельских дел – МВД. При этом архитектор отметил, что государство стремится извлечь максимальную выгоду из освобождающихся зданий, что не соответствует интересам Таллинна.
«Мы должны получить больше публичных функций в Старом городе, а не просто продавать здания», – заявил Мянд. Еще одной проблемой района он назвал количество апартаментов, сдаваемых через платформу Airbnb: «Это чистый кошмар». Он выразил надежду, что вскоре изменение законодательства на государственном уровне позволит городу ограничивать число квартир для краткосрочной аренды.
У Старого города появится амбассадор
Наконец, городской архитектор назвал проблемой, что значительная часть ценной застройки Таллинна – в частности в районах Каламая, Пельгулинн, Кадриорг – не подключена к системе центрального отопления. Значительная часть жителей исторических домов вынуждена топить их газом, электричеством и даже дровами – что снижает их энергетическую эффективность и увеличивает счета жильцов и квартирных товариществ. В Старом городе эта проблема тоже существует, но в меньшем масштабе. Мянд предполагает, что в дальнейшем при реконструкции улиц мэрии придется отдельно договариваться с поставщиками тепла о подключении к системе максимально возможного числа зданий.
Среди других запланированных решений он назвал создание в структуре горуправы должности «куратора Старого города» – чиновника, ответственного за сценарии развития самой архитектурно ценной части столицы. Согласно Мянду, в перспективе Старый Таллинн при его помощи должен стать более доступным для среднего класса.

Похожие статьи

Новости
  • 07.08.24, 16:27
Ремонт старейшего в Таллинне деревянного дома могут начать уже осенью
На улице Уус много лет разрушается редкий в Старом городе деревянный дом. Фирма, собиравшаяся заняться его реставрацией, больше не имеет к нему отношения. Однако отдел охраны памятников надеется, что ремонтные работы стартуют этой осенью. При этом спасение здания откладывали уже не раз.
Новости
  • 18.04.24, 15:57
«Три сестры» на продажу: знаменитый дом-отель в Старом городе ищет нового хозяина
Cмотрите, как выглядит знаменитое здание изнутри!
Знаковое здание Старого города, комплекс из трех средневековых домов «Три сестры» на улице Пикк, 71 выставлен на продажу. С 2003 по 2021 год в нем работал один из самых дорогих отелей Таллинна, не переживший, однако, последствий пандемии.
Новости
  • 17.02.24, 08:40
“Под обоями были наклеены газеты 1895 года”: деревянный дом на Кренгольме получил деньги на омоложение
Во всех квартирах этого необычного дома по-прежнему живут люди, хотя снаружи он выглядит заброшенным. Особенно - по контрасту с соседним аккуратным зданием, построенным по такому же проекту. По данным портала об архитектуре Photo Buildings, это самые старые рядные дома в Эстонии.
Mнения
  • 09.10.24, 08:45
Юлия Хельшер: «Туризма в Эстонии просто нет!»
Эстония не работает над тем, чтобы продавать себя туристам как единый бренд, считает Юлия Хельшер, управляющая рестораном с размещением Lahemaa Kohvikann в Ляэне-Вирумаа.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 28.10.24, 08:29
Связанная с Россией фирма понесла один из крупнейших убытков в истории Эстонии
Добавлен ТОП эстонских компаний с крупнейшими убытками
2
ТОП
  • 28.10.24, 06:00
ТОП пассажирских перевозчиков: ключ к победе оказался там же, где и год назад
3
Новости
  • 27.10.24, 13:30
Финская компания продала за квартал лишь одну квартиру. «Новый год также не выглядит многообещающе»
4
Новости
  • 28.10.24, 11:27
Экономике Румынии угрожает хаос: более 50 000 грузовиков могут остаться без работы
5
Новости
  • 25.10.24, 06:00
Самое дорогое здание Эстонии: как инвестиция русского купца стала подозрительным «даром» эпохи Пятса
6
Новости
  • 26.10.24, 16:05
Промышленная компания инвестирует 3 млн в расширение завода: «Рост уперся в стены и потолок»

Последние новости

Новости
  • 29.10.24, 08:50
Терпение клиентов в новом проекте Осиновского на исходе: «Это ненормально»
Mнения
  • 29.10.24, 08:24
Бескультурное предпринимательство. Эстонское государство дрейфует к правому популизму
Новости
  • 29.10.24, 06:00
Городской архитектор Таллинна о краткосрочной аренде: «Это чистый кошмар»
Новости
  • 28.10.24, 17:20
Олави Лепп советует правительству избегать «йога-менеджмента»
Новости
  • 28.10.24, 16:59
Operail продолжает нести огромные убытки
Биржа
  • 28.10.24, 16:34
Volkswagen планирует закрыть три завода и снизить зарплаты на 10%

Сейчас в фокусе

За эстонской компанией Premcoal Baltic стоят предприниматели из Кузбасса, одного из крупнейших в мире угледобывающих регионов.
Эпицентр
  • 28.10.24, 08:29
Связанная с Россией фирма понесла один из крупнейших убытков в истории Эстонии
Добавлен ТОП эстонских компаний с крупнейшими убытками
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 28.10.24, 06:00
ТОП пассажирских перевозчиков: ключ к победе оказался там же, где и год назад
Сектор автомобильных перевозок Румынии играет важную роль в экономике страны. Сейчас он находится под угрозой.
Новости
  • 28.10.24, 11:27
Экономике Румынии угрожает хаос: более 50 000 грузовиков могут остаться без работы
Хельсинки. Фото иллюстративное.
Новости
  • 27.10.24, 13:30
Финская компания продала за квартал лишь одну квартиру. «Новый год также не выглядит многообещающе»
Компании в литовском городе Шяуляй испытывают нехватку рабочей силы.
Новости
  • 28.10.24, 13:31
Город в Литве привлекает работников бонусом в 6000 евро
Из-за роста НСО литовские кафе вынуждены повысить цены.
Новости
  • 27.10.24, 14:45
Литовские кафе не справляются с ростом НСО: «Это удар ниже пояса»
Работа у нас не обязательно должна подходить всем, заявила Грете Киви, менеджер Bolt по глобальному брендингу работодателя.
Новости
  • 27.10.24, 12:55
Возвращающий сотрудников в офис Bolt: работа у нас подходит не всем
Advokaadibüroo TARK juhtivpartner Tanel Tark.
  • ST
Content Marketing
  • 23.10.24, 11:15
Адвокатское бюро TARK: для обеспечения безопасности данных может потребоваться профессиональная помощь

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024