Назад 29.10.24, 06:00 Городской архитектор Таллинна о краткосрочной аренде: «Это чистый кошмар» Недавно назначенный главный городской архитектор Таллинна Андро Мянд назвал одной из наиболее острых проблем Старого города количество апартаментов, сдаваемых через платформу Airbnb.

Андро Мянд, летом назначенный главным архитектором столицы, перечислил проблемы, мешающие устойчивому развитию старинных районов Таллинна. Foto: Scanpix

«Это чистый кошмар», – заявил он, выразив надежду, что вскоре изменение законодательства на государственном уровне позволит городу ограничивать число квартир для краткосрочной аренды.

Полмиллиона через десять лет

Выступая на конференции ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) по сохранению культурного наследия в условиях зеленого перехода, Мянд отметил, что у Таллинна есть хорошие возможности, чтобы сохранить и приспособить старинные здания к современной экономике. «Главное – это люди, должны быть те, кто пользуется старинными зданиями. Хорошо быть городским архитектором в городе с такими цифрами, как у Таллинна», – отметил Мянд.

Он сообщил, что к 1 октября 2024 года население столицы составляет 461 736 человек. Его рост составил порядка 10%, что является высоким показателем, но не создает серьезных управленческих проблем для городских властей. Городской архитектор ожидает, что еще через десять лет население Таллинна вновь превысит 500 000 человек. Он также обратил внимание, что с 2013 года ВВП на душу населения в Таллинне вырос на 58%. «Вот почему у нас не так много старинных зданий в плохом состоянии. Этим мы отличаемся, например, от Риги, где ситуация принципиально иная. Впрочем, как городской планировщик я думаю, что в течение десяти лет и Рига станет вновь расти», – размышляет Мянд.

«Я и сам что-то вроде культурного наследия, которое пришла пора восстановить», – шутит Андро Мянд. Он напоминает, что впервые должность городского архитектора в Таллинне была учреждена еще в эпоху наполеоновских войн, а пять лет назад «по мудрости тогдашних городских властей» была ликвидирована.

Цифры хороши, но есть проблемы

Среди ключевых проблем с сохранением исторического наследия Мянд назвал отток населения из Старого города. По его данным, сейчас в нем осталось около 3000 жителей, ровно столько же, сколько оставалось после разрушительной Северной войны триста лет назад. При этом число туристов в пересчете на душу населения в Старом Таллинне больше, чем в Венеции. Одновременно нетуристическая инфраструктура в районе деградировала – например, в Старом городе не осталось ни одного детского сада.

Эстонское государство стремится извлечь максимальную выгоду из освобождающихся зданий министерств и ведомств, что не соответствует интересам Таллинна, сказал он. По его словам, это мешает найти место в том числе для школ и детских садов.

Тезис о неплохом состоянии Старого города городской архитектор проиллюстрировал снимком из материала ДВ и Äripäev. Foto: Youtube Air, Алексей Шишкин

Городской архитектор отметил, что мэрия предлагала правительству передать под детсад здание Музея природы, который в обозримом будущем должен переехать в новые корпуса в районе Каларанна, но не нашла понимания.

Также государство не утвердило идею передачи нынешнего здания Министерства по делам регионов под школу на 1200 человек после того, как ведомство его освободит. Мянд отметил, что сам факт, что министерства уезжают из Старого города, позитивен, исходя из принципа «чиновники уезжают, жители приезжают». Уже покинуло здание на улице Харью Министерство экономики, на очереди кроме сельских дел – МВД. При этом архитектор отметил, что государство стремится извлечь максимальную выгоду из освобождающихся зданий, что не соответствует интересам Таллинна.

«Мы должны получить больше публичных функций в Старом городе, а не просто продавать здания», – заявил Мянд. Еще одной проблемой района он назвал количество апартаментов, сдаваемых через платформу Airbnb: «Это чистый кошмар». Он выразил надежду, что вскоре изменение законодательства на государственном уровне позволит городу ограничивать число квартир для краткосрочной аренды.

У Старого города появится амбассадор

Наконец, городской архитектор назвал проблемой, что значительная часть ценной застройки Таллинна – в частности в районах Каламая, Пельгулинн, Кадриорг – не подключена к системе центрального отопления. Значительная часть жителей исторических домов вынуждена топить их газом, электричеством и даже дровами – что снижает их энергетическую эффективность и увеличивает счета жильцов и квартирных товариществ. В Старом городе эта проблема тоже существует, но в меньшем масштабе. Мянд предполагает, что в дальнейшем при реконструкции улиц мэрии придется отдельно договариваться с поставщиками тепла о подключении к системе максимально возможного числа зданий.

Среди других запланированных решений он назвал создание в структуре горуправы должности «куратора Старого города» – чиновника, ответственного за сценарии развития самой архитектурно ценной части столицы. Согласно Мянду, в перспективе Старый Таллинн при его помощи должен стать более доступным для среднего класса.

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