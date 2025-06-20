В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения о крупном мошенничестве

Член правления Terminal, эксперт энергетической отрасли Алан Вахт считает, что большой приток бутана в Эстонию вызывает подозрения, и что-то происходит.
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Речь идет о колоссальных объемах: если в январе прошлого года в Эстонию привезли около 11 тонн бутана, то в апреле этого года уже 895 тонн. И это еще не все: только в апреле в Эстонию было ввезено больше бутана, чем за весь предыдущий год.
Такая аномалия не осталась незамеченной и для энергетических компаний.
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