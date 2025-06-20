Назад 20.06.25, 09:06 В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения о крупном мошенничестве С начала года в Эстонию поставляется рекордное количество бутана. Некоторые эксперты уверены, что это подсанкционный российский газ, потому что такое количество бутана просто некуда применить.

Член правления Terminal, эксперт энергетической отрасли Алан Вахт считает, что большой приток бутана в Эстонию вызывает подозрения, и что-то происходит.

Foto: Raul Mee

Речь идет о колоссальных объемах: если в январе прошлого года в Эстонию привезли около 11 тонн бутана, то в апреле этого года уже 895 тонн. И это еще не все: только в апреле в Эстонию было ввезено больше бутана, чем за весь предыдущий год.

Такая аномалия не осталась незамеченной и для энергетических компаний.