Назад 24.04.25, 06:00 «Черная кошка» и красный парламент: истории Русского культурного центра, с которого убрали советские символы На этой неделе с фасада Русского культурного центра демонтируют советский герб. Но здание на Мере пуйестеэ, 5 помнит куда больше, чем одну только советскую эпоху. Построенное как кинотеатр «Гранд Марина» в 1913 году, оно было крупнейшей сценой города, ареной революционных собраний, выступлений варьете и кинопремьер.

Демонтаж советского герба со здания Русского культурного центра на Мере пуйестеэ, 5.

Foto: Сийм Лыви/ERR/Scanpix

ДВ рассказывают о противоречивом архитектурном памятнике и его создателе – предпринимателе Василии Войнове.

Сирота с волшебной лампой

Будущий хозяин одного из самых известных зданий столицы Василий Войнов родился в Таллинне в 1877 году. Отец его был русскоязычным жителем Финляндии, перебравшимся в Эстонию, а мать – шведкой. Уже в возрасте пяти лет мальчик остался сиротой. Другие подробности его детства и юности неизвестны, но подростком он сумел поступить в Техническое училище Морского ведомства в Петербурге, где получил профессию судового механика.

Василий и Вера Войновы.

Foto: russianestonia.eu

Юноша отличался любознательностью и склонностью к изобретательству – спустя несколько лет службы он разработал лампу для маяков собственной конструкции. По семейной легенде Войновых, сперва он предложил ее российскому начальству, но шефы интереса не выказали. Тогда патент на ту же лампу он предложил французской фирме, импортировавшей в Россию оборудование для маяков, и изобретение было с восторгом принято.

Только узнав о намечающейся сделке, имперские власти спохватились, молодой инженер получил премию в 7000 рублей от Русского географического общества, а его изобретение было внедрено на всех маяках восточной Балтики от Кронштадта до немецкой границы. Со временем Войнов занял пост директора Балтийских маячных мастерских, отвечавших за оборудование и обслуживание морских ориентиров. Доходы от службы и премия за изобретение – целое состояние по меркам конца XIX века – позволили ему вскоре начать и собственный бизнес.

Магия голубых экранов

В начале ХХ века Василий Войнов, помимо ламп маяков, занялся и внедрением в Эстонии другого технического чуда – кинематографа. На Новом рынке (на месте театра «Эстония») он открыл один из первых в Таллинне импровизированных кинотеатров – простую деревянную будку с проекционным оборудованием. Тот первый кинотеатр был временным, его задачей было в большей степени познакомить таллиннцев с новым развлечением.

Читать еще 19.09.24, 14:49 В темной комнате таллиннской политики отыскали «Черную кошку». Та оказалась русской Но уже в 1911 году Войнов начал строить на улице Вана-Виру, 10 торговый пассаж с капитальным кинозалом. Из проекта торговой галереи тогда ничего не вышло, а вот синематограф под игривым названием «Казино» быстро приобрел популярность. Всего два года спустя Войнов на месте принадлежавшего ему жилого дома на Мере пуйeстеэ начал сооружение еще одного кинотеатра – на сей раз настоящего гиганта на 1300 мест под названием «Гранд Марина».

Кинотеатр «Гранд Марина».

Foto: Ajapaik

Представительное здание в вошедшем в моду перед Первой мировой войной неоклассическом стиле стало едва ли не главным делом жизни Войнова. Он лично присутствовал на стройке и, по воспоминаниям внука предпринимателя Олега Сапожнина, даже получил травму – выпал из окна второго этажа будущего кинотеатра и сломал ногу. О важности нового проекта Войнова напоминает и хранимый его потомками артефакт: в 1916 году бизнесмен преподнес любимой жене Вере уникальный кошелек с выгравированным на нем изображением здания кинотеатра и дарственными надписями – «Гранд Марина Ревель» и «Моей дорогой жене от любящего мужа».

Вид на строительную площадку. Строительство кинотеатра «Гранд Марина». 1913 год.

Foto: Ajapaik По состоянию на 1917 год «Гранд Марина» был самым большим залом в городе, доступном для аренды. Его вместимость серьезно превышала даже размер зала театра «Эстония» – конечно, такое место не могло не оказаться в гуще политических страстей. 15 марта в зале Войнова собрался Таллиннский Совет рабочих и солдатских депутатов – революционные активисты основных российских левых партий – эсеров, большевиков, меньшевиков. А в апреле в зале дважды собирались делегаты от эстонцев в составе бывшей имперской армии. В том числе 12 апреля они приняли резолюцию – добиваться того, чтобы эстонские солдаты проходили службу и участвовали в боях только ближе к родине. Так в стенах «Гранд Марины» зарождались силы обороны.

Трио ресторана-кабаре «Черный кот» при кинотеатре «Гранд Марина».

Foto: muis.ee

После провозглашения независимости бизнес Войнова сохранил устойчивость. В принадлежащих ему залах, кроме регулярных кинопоказов, устраивали театральные представления и концерты, а порой даже спортивные состязания. Перед сеансами публику разогревали артисты на сцене. К ночи веселье можно было продолжить в ресторане и кабаре Must Kass в подвале дома на Мере пуйестеэ – с отдельным входом слева от главного фойе.

Estonia Film В 1920 году в Таллинне была учреждена кинокомпания Estonia Film, одной из целей которой была популяризация Эстонии за рубежом с помощью кинематографа. Среди учредителей значился и предприниматель Василий Войнов. Фирма ставила перед собой амбициозные задачи – от съемок и проката фильмов до создания кинопавильонов, лабораторий и подготовки специалистов. Компания обанкротилась в 1932 году.

И кинотеатрами, и рестораном Войнов не управлял сам, он сдавал помещения в аренду антрепренерам. Например, очередной арендатор Кройцер, вынужденный покинуть вожделенную «Марину» из-за неплатежеспособности в 1930 году, сообщал, что Войнов брал с него 30 000-40 000 крон аренды в год, еще 10 000 уходили на выплату налогов государству.

Ресторан и кабаре Must Kass в подвале дома на Мере пуйестеэ. 1920 год.

Foto: muis.ee

Война с «неблагонадежными» и кинотеатрами

К началу 1930-х Войнов оставался одним из самых состоятельных людей Таллинна, а его «Гранд Марина» и «Казино» – важными культурными центрами. Часть года он жил в Эстонии, а часть – на Лазурном берегу Франции. Но в 1934 судьбу коммерсанта чуть не перевернули Константин Пятс и генерал Йохан Лайдонер. В начале марта они совершили государственный переворот, дабы не допустить к власти «вапсов» – партию союза ветеранов освободительной войны.

После запрещения партии начались репрессии против их сторонников и спонсоров. Среди них оказался в том числе и Василий Войнов. Вот как писала об этом подконтрольная к тому времени Пятсу и его соратникам газета Maa Hääl: «Он нередко хвастался, что в Эстонии за деньги можно стать даже “государственным деятелем”. Следуя этому принципу, он нашел себе союзников среди вапсов, которые остались ему обязаны за оказанную материальную поддержку. Василий Войнов был выдвинут первым номером списка вапсов на выборах в парламент по округу Выру-Петсери».

Зал кинотеатра «Гранд Марина», 1920-1935.

Foto: Ajapaik

Войнова формально выслали на остров Муху, но отправляться в ссылку ему не пришлось. Он переждал политическую бурю на съемной квартире в Риге. Вскоре его отношения с правительством наладились – дела шли по-прежнему до нового обострения в 1936 году. На сей раз на кинопрокатчика, специализировавшегося в ту пору на показе в Эстонии американских кинолент, ополчились ревнители нравственности.

Константин Пятс назначил инспектором киноотрасли известного в Эстонии литератора и апологета выруского языка и народной культуры Артура Адсона, кстати, супруга поэтессы Мари Ундер. Адсон был убежден, что в стране стало слишком много кинотеатров – целых 102! Более того, по его убеждению большинство фильмов в них были малоценными в культурном отношении и безнравственными. Инспектор лично принимал участие в перемонтаже картин для эстонского рынка, а еще стремился закрыть «лишние» кинотеатры. Всего неистовый контролер постановил закрыть в столице 7 из 17 заведений, где показывали кино.

Кабаре в «Гранд Марине».

Среди залов, которым Адсон приказал прекратить работу, оказалась и «Гранд Марина» Войнова. Спасло кинотеатр только вмешательство министра внутренних дел Каарела Ээнпалу, который сделал для любимого таллиннцами заведения послабление. В 1938 году кинотеатр был переименован в Ars – по-латински «Искусство». Не иначе, чтобы никто больше не подумал, что в нем показывают нехудожественные фильмы.

Гибель предпринимателя

Несмотря на русское происхождение с приходом новых советских властей судьба Войнова оказалось печальной. В 1940 году его имущество как крупного коммерсанта было национализировано, хотя остаться жить в бывшем собственном доме на Вана-Виру, 10 пожилому уже предпринимателю первое время позволили. 14 июня 1941 года он был арестован за «антисоветские настроения» и этапирован в Кировскую область, лагерь Вятлаг, где и погиб год спустя.

Его жена Вера Тимофеевна была выслана на поселение, трое взрослых детей, уже обзаведшиеся собственными семьями, остались в Таллинне. Вера Воинова скончалась в 1946 году. Старший сын Борис и дочь Мария (ее супругом был известный эстонско-украинский музыкант-мультиинструменталист и коллекционер Владимир «Боба» Сапожнин) остались после войны в ЭССР. Младшая Милица вместе со своим мужем Вальдемаром Циммерманом бежала в 1943 году в Швецию, где прожила до 2003 года. Бездетная Милица завещала деньги семьи эстонскому фонду помощи детям с особыми потребностями.

В 1990-х потомкам Войнова удалось вернуть часть имущества по реституции. Основным наследником стал внук предпринимателя Олег Сапожнин, ему достался участок в центре города с бывшим дедовым кинотеатром «Казино» на углу улиц Вана-Виру и Айа. Он стал совладельцем и председателем правления новой фирмы AS Betola (другими собственниками были Eesti Ühispank и Merko Ehitus ), которая соорудила на участке торговый центр WW-Passaaž. Его название обыгрывает одновременно название соседней улицы Вана-Виру и инициалы Василия Войнова, который жил в доме, стоявшем прежде на месте коммерческого здания.

Но «Гранд Марину» наследники не получили. Ее судьбу полностью изменила Вторая Мировая война и послевоенное восстановление Таллинна.

Эвакуация, пожар и радикальная перестройка

«Гранд Марина» после пожара в 1941 году. После нападения Германии на Советский Союз 22 марта 1941 года фронт начал быстро двигаться на запад. Уже в июле был составлен план эвакуации из Таллинна служащих и предприятий, включавший в том числе разрушение инфраструктуры, которая не должна была попасть в руки немцев. 25 августа командующий Балтийским флотом Владимир Трибуц запросил у Москвы разрешение оставить город. Перед уходом советские власти решили уничтожить в том числе киноленты из всех залов Таллинна. Бобины сложили в холле «Гранд Марины» и подожгли – тогдашняя пленка на нитроцеллюлозной основе не только легко горела, но даже могла взрываться. И представительный кинотеатр Войнова за считанные часы обратился в обожженные пламенем руины, от него осталась лишь коробка стен с фрагментами бетонных перекрытий. Повторно здание пострадало в марте 1944 года, когда в него ударили бомбы, сброшенные на Таллинн советской авиацией. В результате к концу войны от прежнего здания осталось лишь 29% конструкций. Позднее это позволило не возвращать недвижимость наследникам прежних хозяев – фактически здание было отстроено заново. Во что превратить руины «Гранд Марины» – советские власти определились не сразу. Уже в 1948 году архитектор Эрик Ныыва подготовил первый эскиз перестройки здания в Республиканский зимний плавательный бассейн Эстонской ССР. По его задумке, совместной с инженером Тоомпарком, спортсооружение должно было удивить пловцов лампами подводного освещения на четырех двадцатиметровых дорожках. Ежедневно в бывшем кинотеатре смогли бы тренироваться до 1000 пловцов. Но средств на реконструкцию тогда не нашлось – и республиканский крытый бассейн был построен уже в 1956 году по новому проекту – на участке чуть в стороне, между парком вдоль Мере пуйестеэ и улицей Айа, мы знаем его как бассейн Kalev.

Дом офицеров флота, 1980-е.

В начале 1950-х руинам придумали новое предназначение. Коробку стен кинотеатра встроили в здание нового Дома офицеров Балтийского флота.

Газета Sirp ja Vasar, 8 января 1954 года На Мере пуйестеэ завершено строительство большого трехэтажного здания Дома офицеров Балтийского флота. Автор проекта – архитектор А. Д. Кузнецов. Фасад здания украшен 12 массивными колоннами. В здании 168 помещений. В нем есть зрительный зал на 1000 человек, читальный зал, лекционные комнаты, кафе и другие помещения. Сцена вмещает до 150 человек. Вестибюль и залы украшены колоннами, балконы и карнизы – золотыми орнаментами. Потолочная роспись в зале изображает празднование Дня Военно-морского флота СССР. Объем здания – 37 000 кубометров, общая площадь – 7500 квадратных метров. Рядом с новым учреждением культуры будет разбит большой парк.

Хотя проект здания был типовым, его сделали более пышным и дорогим. Эстонские скульпторы добавили к отделке фасадов барельефы на тему истории российского и советского флота, а для интерьеров изваяли портреты коммунистических вождей, из Москвы прислали дорогие фигурные люстры и настенные светильники. Внушительный масштаб здания объяснялся тем, что в момент его проектирования в Таллинне находился штаб этого морского соединения, передислоцированый затем в бывший Кенигсберг, ставший советским Калининградом.

После вывода советских войск из Эстонии культурный центр перешел на баланс таллиннских городских властей, а те, в свою очередь, сдали здание в льготную аренду AS Rukon, принадлежавший бизнесменам Виталию Хаитову и Геннадию Эверу. Они продолжили проводить в нем мероприятия, рассчитанные преимущественно на русскоязычных жителей Эстонии, в том числе – приглашать российских артистов. Только в 2000 году договор аренды был расторгнут . Причиной стали в том числе жалобы россиян на невозможность проводить репетиции и организовывать концерты в ветхом здании, а также высокую арендную плату. Хаитову и Эверу тогда вернули вложенные в здание средства в размере 2,5 млн крон. А в 2001 году Таллинн создал новую муниципальную организацию – Русский культурный центр, использующую бывший ДОФ и по сей день.

С 1997 года здание Дома офицеров флота числится охраняемым культурным памятником. В 2006-2009 годах его полностью отреставрировали, вернув тот вид, который оно имело в 1950-х годах.