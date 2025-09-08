Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%295,84
  • OMX Riga−0,03%920,07
  • OMX Tallinn−0,1%2 004,26
  • OMX Vilnius0,04%1 234,1
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 1000,1%9 217,6
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,48
  08.09.25, 08:02

Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV

Состояние богатейшей женщины в нынешнем ТОПе превысило капиталы некоторых известных предпринимателей-мужчин. В список также вошла новая участница, стоимость активов которой превысила 100 млн евро.
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
  • Foto: Picture Alliance / Ute Grabowsky / photothek.de / Scanpix
Если в прошлом году Äripäev оценивал состояние победительницы женского зачета в 129,7 млн евро, то в нынешнем ТОПе сумма выросла до 152,2 млн евро. Это больше, чем у основателя Alexela Хейти Хяэля или одного из основателей LHV Group Андреса Вийземанна.
Новый ТОП самых богатых будет опубликован в Äripäev 10 сентября.
В этом году в список 500 богатейших людей Эстонии вошли 58 женщин. В прошлом году их было 55.
Вот десять самых богатых женщин в ТОПе самых богатых людей Эстонии.
