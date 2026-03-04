Война в Персидском заливе может привести к росту платежей по жилищным кредитам
Военная авантюра США и Израиля в Иране может подтолкнуть центробанки к повышению ставок по обе стороны океана, предполагает международный консенсус. Однако прежде должны быть выполнены еще два условия.
Если станет ясно, что военные действия на Ближнем Востоке затянутся и усилят давление на инфляцию в еврозоне, это может подтолкнуть Европейский центральный банк к новому повышению процентных ставок, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Война в нефтедобывающих странах означает перебои с поставками ископаемого топлива, энергетический кризис ведет к росту цен, а инфляция вынуждает центробанки повышать ставки – такова логика событий.
Из-за неопределенности и возросших рисков поставок, вызванных войной в Иране, цены на энергоносители продолжают стремительно расти. В то же время запасы газа в балтийском регионе достигли рекордно низкого уровня.
