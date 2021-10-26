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26 октября 2021 в 6:38 Поделиться:









«Справедливый переход» Ида-Вирумаа – что сделано и что предстоит?

Координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев. Фото: Raul Mee

Европейский Союз – и Эстония в том числе – принял решение о достижении к 2050 году климатической нейтральности. Это означает, что к 2050 году мы должны будем свести использование ископаемых видов топлива в производстве энергии практически к нулю, пишет координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев.

В Эстонии это окажет наиболее значительное социально-экономическое влияние на регион Ида-Вирумаа, где сосредоточен наш сланцевый сектор.

В целях поддержки экономики, жителей и окружающей среды в таких регионах, как Ида-Вирумаа, в Европейском Союзе был создан так называемый «фонд справедливого перехода». Чтобы получить поддержку из этого фонда, в данный момент идет подготовка соответствующего документа – плана справедливого перехода.

Каков статус подготовки на данный момент?

На публичное обсуждение вынесен проект плана справедливого перехода по освоению 354 миллионов евро.

Несколько недель назад мы достигли важной вехи – завершили составление и вынесли на публичное обсуждение проект плана справедливого перехода.

План перехода составляется в качестве приложения к программе освоения Европейских структурных фондов на период 2021-2027 гг, и согласовывается с Европейской комиссией в рамках того же процесса. Потому, на публичное обсуждение вынесен не только план справедливого перехода, а весь пакет документов фонда политики сплочения Европейского Союза, в котором план перехода является лишь частью. Пакет документов устанавливает цели по использованию Европейских пособий на общую сумму 3,37 миллиарда евро в течение следующих семи лет. Фонд справедливого перехода составляет из этой суммы 354 миллиона евро.

Выскажите свое мнение! Мы ждем предложений от всех людей и организаций о том, как наилучшим образом использовать средства, выделяемые Эстонии в качестве поддержки из Европейских структурных фондов в период 2021-2027 гг. Вы можете присылать свои предложения до 1 ноября по адресу [email protected]

Важно иметь в виду, что на публичное обсуждение вынесены рабочие версии документов, содержание которых еще может измениться исходя из предложений, представленных в ходе публичного обсуждения, а также переговоров с Европейской комиссией.

Два основных направления поддержки: предпринимательство и среда обитания

Согласно плану справедливого перехода, средства фонда будут разделены на два направления: “Разнообразное и “умное” развитие предпринимательства” и “Привлекательная жизненная среда”.

Цель первого направления состоит в том, чтобы помочь реструктурировать и разнообразить экономику и рабочую силу региона. В рамках этого направления предусмотрена поддержка повышения наукоемкости предпринимательства, развития малого бизнеса и крупных промышленных инвестиций. Частью этого направления также являются пособия на переход людей с одного рабочего места на другое, а также на их переподготовку.

Второе направление касается социальных, экологических и общественных аспектов перехода, включая, например, решение экологических проблем, связанных с добычей сланца, поддержку инициатив местных сообществ, инвестиции, направленные на повышение социальной сплоченности и пр.

В результате длительного процесса сотрудничества и обсуждения между разными сторонами было решено, что 80% средств фонда справедливого перехода пойдет на развитие бизнеса, а 20% – на поддержку жизненной среды.

Сотрудничество в рамках составления плана перехода включает в себя, например, состоящий из представителей 18 сторон руководящий комитет, задача которого – отслеживать составление плана справедливого перехода; работает и региональная платформа справедливого перехода, работу которой координирует Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа; также, мы работаем с различными сетями, проводим публичные семинары, письменные консультации, встречи с целевыми группами, дискуссии и т.д.

Текущее состояние перехода

К настоящему моменту мы завершили составление полной версии плана справедливого перехода, несколько раз обсудили его с Европейской комиссией и направили на публичное обсуждение.

Параллельно с разработкой плана перехода, в сотрудничестве с министерствами и партнерами мы разрабатываем и конкретные меры поддержки. Например, в июне прошли три очень обстоятельных обсуждения в целевыми группами на тему разработки меры, направленной на повышение наукоемкости: обсуждались возможные области, приоритетность различных видов деятельности (прикладные исследования, пилотные проекты, развитие исследовательской деятельности на предприятиях), возможности для сотрудничества и пр. Аналогичные семинары, рабочие встречи и дискуссии проводились и на тему других мер: мер, направленных на поддержку рынка труда, образования, инвестиций местных самоуправлений.

Pесурсы фонда справедливого перехода (решения кабинета 04.03.2021).

В середине сентября мы провели общее собрание всех чиновников, занимающихся разработкой оперативных мер в рамках справедливого перехода, для того чтобы сформировать из различных мер единый, понятный всем пакет. Мы рассмотрели весь фонд с точки зрения трех конкретных заинтересованных сторон – местной молодежи, местного предпринимателя и работников сланцевого сектора. В результате, меры переходного фонда приняли реальную и осязаемую форму – были установлены конкретные целевые группы, критерии выбора проектов и т.д.

В конце сентября мы также посетили Ида-Вирумаа вместе с членами руководящего комитета и должностными лицами, ответственными за фонд. Во время визита мы приняли участие во встрече региональной платформы справедливого перехода, в семинаре по переходу, организованном посольствами Нидерландов и Германии в Нарвском колледже, а также ознакомились с жизненной средой и местными условиями Ида-Вирумаа.

Что предстоит?

После публичного обсуждения, весь пакет европособий, включая план фонда справедливого перехода, будет обновлен и в начале следующего года направлен на одобрение Правительством Республики. На основании этих документов между Европейской комиссией и Эстонией будет заключено соглашение о партнерстве, которое станет основой для использования вышеупомянутых средств. Освоение фонда справедливого перехода (объявление туров ходатайств в рамках оперативных мер) запланировано уже на первое полугодие 2022 года.

Однако до этого нам предстоит пройти интенсивный процесс вовлечения и информирования, чтобы все, кто мог бы получить поддержку из средств справедливого перехода, были об этом в курсе.

Одно понятно: мы должны использовать справедливый переход в Ида-Вирумаа как уникальную возможность для развития!