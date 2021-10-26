  • Поделиться:

    «Справедливый переход» Ида-Вирумаа – что сделано и что предстоит?

    Координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев.Фото: Raul Mee

    Европейский Союз – и Эстония в том числе – принял решение о достижении к 2050 году климатической нейтральности. Это означает, что к 2050 году мы должны будем свести использование ископаемых видов топлива в производстве энергии практически к нулю, пишет координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев.

    Читайте также
    8 сентября 2021
    Каллас: «справедливый переход» создаст в Ида-Вирумаа 2000–5000 новых рабочих мест
    В Эстонии это окажет наиболее значительное социально-экономическое влияние на регион Ида-Вирумаа, где сосредоточен наш сланцевый сектор.
    В целях поддержки экономики, жителей и окружающей среды в таких регионах, как Ида-Вирумаа, в Европейском Союзе был создан так называемый «фонд справедливого перехода». Чтобы получить поддержку из этого фонда, в данный момент идет подготовка соответствующего документа – плана справедливого перехода.
    Каков статус подготовки на данный момент?
    На публичное обсуждение вынесен проект плана справедливого перехода по освоению 354 миллионов евро.
    Несколько недель назад мы достигли важной вехи – завершили составление и вынесли на публичное обсуждение проект плана справедливого перехода.
    План перехода составляется в качестве приложения к программе освоения Европейских структурных фондов на период 2021-2027 гг, и согласовывается с Европейской комиссией в рамках того же процесса. Потому, на публичное обсуждение вынесен не только план справедливого перехода, а весь пакет документов фонда политики сплочения Европейского Союза, в котором план перехода является лишь частью. Пакет документов устанавливает цели по использованию Европейских пособий на общую сумму 3,37 миллиарда евро в течение следующих семи лет. Фонд справедливого перехода составляет из этой суммы 354 миллиона евро.
    С программами пакета европейских пособий можно ознакомиться ЗДЕСЬ. На веб-сайте также представлен план справедливого перехода как на эстонском, так и на русском языках.

    Выскажите свое мнение!

    Мы ждем предложений от всех людей и организаций о том, как наилучшим образом использовать средства, выделяемые Эстонии в качестве поддержки из Европейских структурных фондов в период 2021-2027 гг. Вы можете присылать свои предложения до 1 ноября по адресу [email protected]

    Важно иметь в виду, что на публичное обсуждение вынесены рабочие версии документов, содержание которых еще может измениться исходя из предложений, представленных в ходе публичного обсуждения, а также переговоров с Европейской комиссией.
    Читайте также
    21 июля 2021
    Климатический план ЕС: потянет ли общество, справится ли экономика?
    Два основных направления поддержки: предпринимательство и среда обитания
    Согласно плану справедливого перехода, средства фонда будут разделены на два направления: “Разнообразное и “умное” развитие предпринимательства” и “Привлекательная жизненная среда”.
    Цель первого направления состоит в том, чтобы помочь реструктурировать и разнообразить экономику и рабочую силу региона. В рамках этого направления предусмотрена поддержка повышения наукоемкости предпринимательства, развития малого бизнеса и крупных промышленных инвестиций. Частью этого направления также являются пособия на переход людей с одного рабочего места на другое, а также на их переподготовку.
    Второе направление касается социальных, экологических и общественных аспектов перехода, включая, например, решение экологических проблем, связанных с добычей сланца, поддержку инициатив местных сообществ, инвестиции, направленные на повышение социальной сплоченности и пр.
    В результате длительного процесса сотрудничества и обсуждения между разными сторонами было решено, что 80% средств фонда справедливого перехода пойдет на развитие бизнеса, а 20% – на поддержку жизненной среды.
    Сотрудничество в рамках составления плана перехода включает в себя, например, состоящий из представителей 18 сторон руководящий комитет, задача которого – отслеживать составление плана справедливого перехода; работает и региональная платформа справедливого перехода, работу которой координирует Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа; также, мы работаем с различными сетями, проводим публичные семинары, письменные консультации, встречи с целевыми группами, дискуссии и т.д.
    Текущее состояние перехода
    К настоящему моменту мы завершили составление полной версии плана справедливого перехода, несколько раз обсудили его с Европейской комиссией и направили на публичное обсуждение.
    Параллельно с разработкой плана перехода, в сотрудничестве с министерствами и партнерами мы разрабатываем и конкретные меры поддержки. Например, в июне прошли три очень обстоятельных обсуждения в целевыми группами на тему разработки меры, направленной на повышение наукоемкости: обсуждались возможные области, приоритетность различных видов деятельности (прикладные исследования, пилотные проекты, развитие исследовательской деятельности на предприятиях), возможности для сотрудничества и пр. Аналогичные семинары, рабочие встречи и дискуссии проводились и на тему других мер: мер, направленных на поддержку рынка труда, образования, инвестиций местных самоуправлений.
    Pесурсы фонда справедливого перехода (решения кабинета 04.03.2021).
    В середине сентября мы провели общее собрание всех чиновников, занимающихся разработкой оперативных мер в рамках справедливого перехода, для того чтобы сформировать из различных мер единый, понятный всем пакет. Мы рассмотрели весь фонд с точки зрения трех конкретных заинтересованных сторон – местной молодежи, местного предпринимателя и работников сланцевого сектора. В результате, меры переходного фонда приняли реальную и осязаемую форму – были установлены конкретные целевые группы, критерии выбора проектов и т.д.
    В конце сентября мы также посетили Ида-Вирумаа вместе с членами руководящего комитета и должностными лицами, ответственными за фонд. Во время визита мы приняли участие во встрече региональной платформы справедливого перехода, в семинаре по переходу, организованном посольствами Нидерландов и Германии в Нарвском колледже, а также ознакомились с жизненной средой и местными условиями Ида-Вирумаа.
    Что предстоит?
    После публичного обсуждения, весь пакет европособий, включая план фонда справедливого перехода, будет обновлен и в начале следующего года направлен на одобрение Правительством Республики. На основании этих документов между Европейской комиссией и Эстонией будет заключено соглашение о партнерстве, которое станет основой для использования вышеупомянутых средств. Освоение фонда справедливого перехода (объявление туров ходатайств в рамках оперативных мер) запланировано уже на первое полугодие 2022 года.
    Однако до этого нам предстоит пройти интенсивный процесс вовлечения и информирования, чтобы все, кто мог бы получить поддержку из средств справедливого перехода, были об этом в курсе.
    Одно понятно: мы должны использовать справедливый переход в Ида-Вирумаа как уникальную возможность для развития!

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Инсайдеры LHV продали акции компании
Недвижимость в Харьюмаа: новые «горячие» районы
Государство изучает возможность объединения Elektrilevi и Elering
Инвестор
Курс акций SAS рухнул после интервью c главой авиакомпании
Акции скандинавской авиакомпании SAS упали сегодня на Стокгольмской фондовой бирже более чем на 13,4%, после того как ее руководитель Анко ван дер Верфф заявил датской газете Finans, что SAS "борется за выживание", и призвал профсоюзы к переговорам, пишет Äripäev.
Акции скандинавской авиакомпании SAS упали сегодня на Стокгольмской фондовой бирже более чем на 13,4%, после того как ее руководитель Анко ван дер Верфф заявил датской газете Finans, что SAS "борется за выживание", и призвал профсоюзы к переговорам, пишет Äripäev.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Михкель Нестор: рынок недвижимости ищет точку равновесия
Температура на рынке недвижимости держится на несколько градусов выше среднего благодаря скудости предложения в сегменте нового жилья. Тем временем усиление демографических противоречий ставит вопрос о путях дальнейшего развития рынка недвижимости в целом, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Температура на рынке недвижимости держится на несколько градусов выше среднего благодаря скудости предложения в сегменте нового жилья. Тем временем усиление демографических противоречий ставит вопрос о путях дальнейшего развития рынка недвижимости в целом, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Все мнения
Эпицентр
Руководитель ERIAL оплатил строительство дома для чиновника полиции Обвинение: руководство ERIAL прокручивало и присваивало деньги
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как это ничего не растёт? А цены?
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение