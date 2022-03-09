  • Поделиться:

    БРИКС теряет букву Р

    Главная задача Запада, вводящего санкции против России, понятна: остановить кровопролитие в Украине и прекратить нарушение международного политического и правового порядка. Однако, не стоит забывать, что ослабевшая экономика РФ может воссоздать уже забытые вызовы для европейской безопасности, пишет специалист по энергетике и адъюнкт-профессор Университета восточной Финляндии Андрей Белый.
    BRICS - объединение стран с динамично формирующимися рынками: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Теперь экономическое развитие России отброшено назад, а международные инвесторы и банки будут рассматривать БРИКС уже без её буквы «Р».Фото: Shutterstock
    Начало двухтысячных годов было охарактеризовано быстрым ростом российской экономики. Ещё в 2001 году банк Goldman Sachs даже поставил Россию на один уровень с другими быстрорастущими экономиками: Бразилией, Индией и Китаем. Позднее аббревиатура БРИК пополнилась буквой «С», обозначающей Южно-Африканскую Республику.
    Рост инвестиционной привлекательности в промышленных отраслях привлёк международные корпорации BP и Shell в нефтяную отрасль России, компанию Solvay - в химическую промышленность, в Россию также потянулись европейский и американский автопром.
    Рост доходов от экспорта нефти позволил сформировать резервный фонд, который находится в активах за рубежом для поддержания рубля в случае кризиса. Основная доля российского экспорта шла в Европу. А там, несмотря на заявления о том, что импорт энергоносителей в ЕС надо диверсифицировать, доля российских углеводородов на европейских рынках увеличивалась.
    Читайте также
    4 марта 2022
    Полный список санкций ЕС в отношении России и Беларуси на 4 марта
    Именно по причине растущей доли российской экономики в мировых финансовых и энергетических рынках, западным странам было нелегко ввести санкции в ответ на действия России по отношению к территориальной целостности своих соседней. В 2008 году, после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии, ЕС даже не стал рассматривать такую возможность. Далее события вокруг Украины в 2014 году вызывали ожесточенные споры внутри ЕС, несмотря на введённые санкции против Москвы. Некоторые политики регулярно говорили о необходимости пойти на смягчение отношения к Москве, тогда как сами санкции имели скорее символический характер. Возникла негласная расстановка сил: отсутствие реальных санкций в обмен на отсутствие прямого участия России в конфликте на востоке Украины. Далее, с принятием целей «зелёного поворота», в ЕС возникло мнение, что с Россией надо налаживать диалог в сфере климатической повестки.

    От рыночного сотрудничества к противостоянию

    Отношение западных стран к России изменилось в корне после решения Москвы признать независимыми территории на востоке Украины, а также начать военную операцию «по их защите» по всей территории Украины. Ведь на кону стоит не только само существование Украины как суверенного государства, но и стабильность существующего европейского порядка безопасности, а также уважения принципов международного и гуманитарного права. Парадигма отношений, основанных на рыночных отношениях, сменилась логикой противостояния. В Берлине, Брюсселе и Париже изменилось отношение к санкциям против Москвы. Прибыль и рынок отошли на второй план, тогда как основной задачей стали сдерживание геополитических амбиций Кремля и защита независимости Украины.
    Читайте также
    8 марта 2022
    США запрещают импорт энергоносителей из РФ
    Да, вводить жёсткие санкции не всегда легко с точки зрения краткосрочной экономической выгоды. Ведь вопросы безопасности всегда превалируют над всем остальным. Например, замороженные активы Сбербанка не позволяют европейским и американским банкам их использовать. Также теперь Европейская Комиссия рассматривает возможности «дорожной карты» по устранению какой-либо зависимости от российского газа, а это непросто. Доля российского газа превышает 35% всего импорта в ЕС, а Европе ещё приходится конкурировать с Азией за поставки сжиженного природного газа.

    Отток капитала приведёт к потере доступа к новейшим технологиям добычи и разведки. А без них будет сложно увеличить экспорт нефти и газа в Китай.

    Эффект от санкций уже наблюдается

    Тем временем, эффект санкций уже наблюдается. У российских компаний уже реже покупают нефть, несмотря на высокие цены и дефицит. Сложности с продажами объёмов сырой нефти возникли у СургутНГ и Лукойла. Уходят и западные инвесторы из выгодных нефтегазовых проектов. Из международных мейджеров пока (на 7 марта – ред.) остаётся только французская TotalEnergies. Такой отток капитала приведёт к потере доступа к новейшим технологиям добычи и разведки. А без них будет сложно увеличить экспорт нефти и газа в Китай, что может привести и к срыву недавних коммерческих соглашений с Пекином.
    Финансовый кризис уже начался. Рубль обвалился на 80% с начала марта, а центральный Банк России не имеет возможностей использовать замороженный резервный фонд для поддержания национальной валюты. В результате процентная ставка выросла аж до 20%. И это только начало инфляционного скачка. Обычные люди ринулись к банкоматам снимать деньги. Реальные доходы граждан резко упали и, скорее всего, продолжат падение. К тому же, обычным людям в будущем уже не увидеть продукты ИКЕА и не купить продукты компаний Samsung и Apple на территории России. То есть помимо инфляционного удара произойдёт и сокращение базового качества жизни.

    В изоляции технологии развиваться не будут

    Российские учёные пишут открытые письма и подписывают петиции против «спецоперации» в Украине - люди науки понимают, что в изоляции наука и технологии развиваться не будут. Это подтверждает и история раннего Советского Союза: индустриализация конца 1920-х - начала 1930-х была возможна во многом благодаря рапалльскому договору с Германией от 1923 года. А научные обмены существовали даже во времена Холодной Войны. Сейчас наблюдается обратный тренд. Например, ведущий американский Массачусетский Технологический Институт уже отозвал соглашение с Центром инноваций Сколково.
    Да и советская нефтяная отрасль не всегда была в изоляции. Ещё в 1920-е годы Братья Шлюмберже помогали молодому социалистическому государству освоить технологии нефтеразведки, а в середине прошлого века нефтетрейдер Вайссман открыл дорогу экспорту сырья на запад. Теперь российская нефтянка ощутит на себе не только изоляцию, но ещё и шок от сокращения промышленного производства. Уже закрываются и заводы по сбору иностранных автомобилей, а экономическая активность ещё и пострадает от высокой процентной ставки. Напомню, что между 1992 и 1995 годами, когда российская экономика пережила сильный спад, производство нефти сократилось где-то на 40%. Ну а про международное сотрудничество в сфере климата и новых энергетических технологий придётся, видимо, забыть.
    Российское экспертное сообщество трезво оценило эффект санкций на экономику. Сергей Уткин, один из ведущих экспертов Института Мировой Экономики и Международных Отношений, отметил: «Россия пошла ва-банк, поставив под вопрос те цели развития страны, над которыми столько корпели в российских министерствах и исследовательских институтах». С его выводами сложно поспорить. Экономическое развитие отброшено назад, а международные инвесторы и банки будут рассматривать БРИКС уже без её буквы «Р».
    Читайте также
    2 марта 2022
    Официально: ЕС отключит от SWIFT семь российских банков и запретит поставлять в Россию евро
    Главная задача запада понятна: остановить кровопролитие в Украине и прекратить нарушение международного политического и правового порядка. Однако, стоит не забывать, что ослабевшая экономика России может воссоздать уже забытые вызовы для европейской безопасности. Напомню, что в девяностые годы прошлого века основные опасения были вокруг растущих рисков от нестабильной России, начиная от потери контроля над химическими и ядерными материалами до безопасности атомных станций. Вероятно, что эту сторону вопроса надо уже стоит начинать продумывать.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

«Мы работаем по двенадцать часов в день без выходных». Фирма, нанимающая украинцев, не выполняет закон
Предприятия Балтийской биржи надеются выйти из кризиса без больших потерь
Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России
Влияние санкций
Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России
«Планируется приостановить выдачу виз категорий C и D гражданам Российской Федерации до окончания военной операции России в Украине», - сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
«Планируется приостановить выдачу виз категорий C и D гражданам Российской Федерации до окончания военной операции России в Украине», - сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Фонд EfTEN значительно увеличил прибыль
За первые два месяца этого года EfTEN Real Estate Fund III заработал 2,2 миллиона евро дохода от аренды и 1,9 миллиона евро EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). В годовом сравнении фонд увеличил прибыль на 15%, пишет
За первые два месяца этого года EfTEN Real Estate Fund III заработал 2,2 миллиона евро дохода от аренды и 1,9 миллиона евро EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). В годовом сравнении фонд увеличил прибыль на 15%, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Сперва режем… но и потом не отмеряем
Хорошо было бы чаще помнить о том, что гильотина – это, хоть и радикальное, но не самое лучшее средство от перхоти, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Хорошо было бы чаще помнить о том, что гильотина – это, хоть и радикальное, но не самое лучшее средство от перхоти, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Поток уезжающих из России растет. Андрей: передо мной был выбор - война или тюрьма
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Александр Плющев: "Эхо Москвы" было для всех шилом в одном месте. Удивлён, что оно пережило начало войны
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение