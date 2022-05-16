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    Казахстан перехватывает у России экономическое лидерство

    Вадим Новиков, экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики, в 2022 году эмигрировал из России в Казахстан.Фото: DARIA_SOROKINA

    Стало уже общим местом утверждение, что мир после 24 февраля «никогда не будет прежним». Наверное, это действительно так, в том числе это касается мира экономического. Россия, выключенная из значительной части международных цепочек поставок, неминуемо утратит позиции на самых разных товарных рынках. Один из претендентов на освободившееся место – Казахстан. Какие предпосылки для перетягивания бизнеса и инвестиций есть у этого государства, рассказывает Вадим Новиков, экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики, в 2022 году эмигрировавший из России в Казахстан.

    Казахстан приютит существенную часть бежавшего из России бизнеса. Хотя среди сотен тысяч россиян, которые вскоре после 24 февраля решили на долгий срок покинуть свою страну, Казахстан не стал наиболее популярным направлением. Согласно проведенному в середине марта опросу проекта «OK Russians» россияне чаще всего для переезда выбирали Грузию, Турцию и Армению, на которые пришлось около трети переехавших. При этом, по данным властей Казахстана, по состоянию на середину апреля долговременно остаться в Казахстане решило не более 10 000 приехавших после 24 февраля россиян, в число которых входит и автор настоящей статьи.

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    Стало уже общим местом утверждение, что мир после 24 февраля «никогда не будет прежним». Наверное, это действительно так, в том числе это касается мира экономического. Россия, выключенная из значительной части международных цепочек поставок, неминуемо утратит позиции на самых разных товарных рынках. Один из претендентов на освободившееся место – Казахстан. Какие предпосылки для перетягивания бизнеса и инвестиций есть у этого государства, рассказывает Вадим Новиков, экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики, в 2022 году эмигрировавший из России в Казахстан.
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