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Эндрико Вырклаев

19 июля 2022 в 8:15 Поделиться:









Аналитик: придется учиться жить с «медведями»

В истории финансовых рынков известны несколько длительных «медвежьих рынков». Фото: Shutterstock

«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.

Мировые фондовые рынки в целом официально не находились на «медвежьем рынке» в конце полугодия, но ряд фондовых индексов США пересекли эту черту в середине июня. Как во время финансового кризиса 2008-2009 годов, так и во время кризиса в пандемию 2020 года «медвежий рынок» был коротким, а восстановление было быстрым. На этот раз всё может быть иначе.

В истории финансовых рынков известны несколько длительных «медвежьих рынков». В 2000 г. на фондовом рынке США начался длительный период спада, а индекс Доу-Джонса, например, достиг уровня, который был перед падением, только в 2006 году, т. е. спустя шесть лет (хотя и несколько раньше, если учитывать дивиденды). Японский индекс Nikkei достиг исторического максимума в 1989 году и до сих пор не смог превзойти этот уровень. Без учета дивидендов там по-прежнему бы царил 32-летний «медвежий рынок». Глядя на индексы облигаций США, за последние 30 лет невозможно найти аналог произошедшему падению.

Нынешние времена уникальны. Должно ли это заставить нас задуматься о разумности сбережений и накоплению к пенсии? Конечно же нет. Япония является исключительным примером, где до 1989 г. наблюдался бурный рост фондовых рынков, и, напротив, в годы застоя в Японии активы инвесторов на других рынках росли весьма быстро. В мире всегда есть регионы и отрасли, которые находятся на «медвежьем рынке», но мировая экономика в целом, несмотря на кризисы, долгое время придерживалась курса роста, а фондовые рынки были лучшей возможностью участвовать в этом росте.

Даже на «медвежьем рынке» есть возможности

В течение 40-50-летнего периода накопления на пенсию мы переживаем череду подъемов, спадов и стагнации на рынках, но история показала, что кризисы преодолеваются, и именно кризисы оказались лучшим временем для вложения новых денег. Поэтому даже в пенсионных системах, которые считаются лучшими в мире (такие как Нидерланды и Дания), важное место занимает накопительная пенсия, что означает постепенное инвестирование в финансовые рынки на протяжении десятилетий и не полагаться на 100% на налоги, которые будут поступать от следующих поколений, т. е. наших детей. Постепенное инвестирование означает, что ценные бумаги покупаются как в периоды подъема, так и в периоды спада на рынке, что позволяет избежать вложения всех денег непосредственно перед началом какого-либо кризиса.

Даже на «медвежьем рынке» всегда есть возможности, которые помогают смягчить падение или даже добиться положительных результатов. Например, производители потребительских товаров, коммунальные услуги и сектор здравоохранения в прошлом лучше себя чувствовали на «медвежьем рынке». Это продукты и услуги, в которых потребители нуждаются даже в трудные времена, поэтому цены на акции таких предприятий более стабильны. Кроме того, положительную доходность на некоторых «медвежьих рынках» показали безопасные государственные облигации, поскольку падение процентных ставок привело к росту цен на облигации. Хотя сейчас трудно увидеть падение процентных ставок и ралли на рынках облигаций, появляются тактические возможности заработать даже в эти трудные времена.

Есть исключения среди красных тонов

Фондовые рынки с широкой базой за полгода потеряли 10–15% в исчислении в евро, технологический сектор, любимое детище прошлых лет, потерял целых 25%. Однако есть несколько исключений на фоне красных тонов, одним из которых выделяются, например, акции энергетического сектора. За полгода акции энергетического сектора подорожали более чем на 30%, в середине июня перед коррекцией процент прироста с начала года составил целых +60%. Приведенные проценты падения кажутся ужасными, но не стоит забывать о 25–30% росте мировых фондовых рынков в прошлом году — взяв за точку отсчета предыдущий год, начало 2021 года, основные фондовые рынки по-прежнему умеренно позитивны.

Если с точки зрения фондовых рынков в падении на 15% нет ничего особенного, то в этом году облигации тоже не обеспечили защиты. Мировые рынки облигаций в целом упали примерно на 10% с начала года, и прошлогодний рост не является утешением. В случае с рынками облигаций совпало несколько неблагоприятных факторов: процентные ставки оставались крайне низкими и начали резко расти на фоне растущей инфляции. Однако повышение процентных ставок означает падение цен на существующие облигации, что оказывает наибольшее негативное влияние на облигации с более длительным сроком погашения.

Кажется невероятным — как облигации, которые считаются инвестиционной возможностью с низким уровнем риска, могут принести инвестору 10% убытков? Удерживая облигацию до погашения, инвестор получает небольшой, но определенный положительный доход (кроме тех исключительных случаев, когда предприятие, выпустившее облигации, становится банкротом). Однако, если инвестор захочет продать эту облигацию до наступления срока погашения, рыночная цена может быть ниже первоначальной цены покупки. Пенсионные фонды обязаны ежедневно переоценивать все инвестиции в портфеле, принимая во внимание реалии рынка, и именно так и возникают эти минусы в фондах с меньшим риском.

Как обстоят дела у пенсионных фондов SEB?

Из активов пенсионных фондов SEB львиная доля инвестиций распределена по всему миру, причем инвестиции переоцениваются ежедневно. При сравнении фондов разных управляющих фондами стоит обращать внимание на то, какая часть портфеля инвестирована в менее ликвидные активы, которые не переоцениваются ежедневно. Таким образом, стабильный график цены пая фонда и низкий процент снижения могут быть весьма обманчивыми, поскольку некоторые активы портфеля отражают реальность отдаленного прошлого, а не текущую ситуацию.

Однако в долгосрочной перспективе клиентам фондов с низким уровнем риска также не о чем беспокоиться, поскольку процентные ставки не будут расти вечно, и пенсионные фонды с низким уровнем риска будут постепенно переключаться на новые, более продуктивные облигации. Однако суровая реальность заключается в том, что в ближайшее время пенсионные фонды с более низким уровнем риска скорее всего не восстановят то, что они потеряли за последние шесть месяцев.

В последние месяцы в пенсионных фондах мы соблюдали нейтральность или слегка избыточный риск по акциям. В отношении инвестиций в облигации мы были более осторожными по сравнению со стратегическим портфелем, владея меньшим количеством корпоративных облигаций и облигаций с более высоким риском, чем обычно.

Если в начале года на отрицательные показатели акции и облигации влияли примерно одинаково, то во втором квартале отрицательное влияние акций было больше. В плюсе остались наши различные альтернативные инвестиции – офисные здания и коммерческие помещения по-прежнему приносили клиентам наших пенсионных фондов доход от сдачи в аренду, к тому же быстро рос лес лесного фонда, принадлежащий фондам SEB.