Директор по развитию VKG: почему Эстонии очень нужен биозавод

Золотая жила: странные правила пополняют кошельки Alexela и Infortar

Биогазовые автобусы массово появились в Эстонии в чрезвычайно неудачное время – когда цена на топливо рванула вверх, сделав такой вид транспорта невыгодным. Теоретически, Alexela и Eesti Gaas могли бы продавать биометан в два раза дешевле. Но они не могут пойти на это из-за неочевидного юридического нюанса.

Биогазовые автобусы массово появились в Эстонии в чрезвычайно неудачное время – когда цена на топливо рванула вверх, сделав такой вид транспорта невыгодным. Теоретически, Alexela и Eesti Gaas могли бы продавать биометан в два раза дешевле. Но они не могут пойти на это из-за неочевидного юридического нюанса.