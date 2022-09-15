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    Директор по развитию VKG: почему Эстонии очень нужен биозавод

    Лаури Райд.Фото: Raul Mee

    Экономическое влияние строительства биозавода в Ида-Вирумаа коснется предприятий по всей Эстонии, пишет директор по развитию VKG Лаури Райд.

    Хотя по различным выступлениям кажется, что единственная возможность для Эстонии достичь целей зеленого поворота и климатической нейтральности – это строительство различных ветро- и солнечных парков, подлинный спектр возможностей этим не исчерпывается. При сравнении различных проектов необходимо обращать больше внимания на то, сколько дополнительных возможностей, создающих добавленную стоимость, могут принести различные зеленые инициативы.

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