    Тойво Томингас: надвигается наводнение. Давайте настроимся!

    Тойво ТомингасФото: Личный архив

    Климат меняется, поэтому Эстонии необходимо начать готовиться к повышению уровня моря и штормам, пишет Тойво Томингас в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.

    Ознакомившись с прогнозами авторитетного научного сообщества относительно жизни на планете Земля в ближайшие десятилетия, опираясь на мнения, прозвучавшие на климатической конференции, прошедшей в декабре в Дубае и т. д., я пришел к пониманию, что после меня будет потоп.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Транспортные компании говорят о банкротствах. «Эстонию разрушают. Больно смотреть»
Предпринимательница из маленького городка мечтает о конкурентах
Строители не пережили начало года – они лидеры по банкротствам в январе
Эпицентр
Тайны основателя провалившегося стартапа. Красивые сказки лишили инвесторов десятков миллионов
Это не был обычный для стартапа риск. И он не был обычным предпринимателем-новатором.
Это не был обычный для стартапа риск. И он не был обычным предпринимателем-новатором.
Все большие материалы
Инвестор
Spotify вновь повышает цены
Spotify, самая популярная в мире платформа потоковой передачи музыки, с марта вновь повысит цены, пишет Ärileht.
Spotify, самая популярная в мире платформа потоковой передачи музыки, с марта вновь повысит цены, пишет Ärileht.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Intel сделал то, что умеет лучше всего - разочаровывать. А рынок-то иррациональный!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
«Как заработать миллион с помощью пенсионных накоплений?»
Основатель и управляющий фонда Tuleva Тыну Пекк убежден, что человек со средней зарплатой, начавший рано и систематически откладывать деньги, к достижению пенсионного возраста может увеличить свои активы до одного миллиона евро.
Основатель и управляющий фонда Tuleva Тыну Пекк убежден, что человек со средней зарплатой, начавший рано и систематически откладывать деньги, к достижению пенсионного возраста может увеличить свои активы до одного миллиона евро.
Все мнения
Интервью
Стартап, созданный петербуржцами в Нарве, пришлось эвакуировать в Португалию
Семейный бизнес россиян успешно стартовал в Эстонии, но война внесла свои коррективы.
Семейный бизнес россиян успешно стартовал в Эстонии, но война внесла свои коррективы.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект