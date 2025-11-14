Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−0,39%50 179,51
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,02
  17.11.25, 06:00

Миллионный кредит, счета по 600 евро и спор с кафе «Нарва»: старый дом стал заложником войны в квартирном товариществе

Судебные тяжбы, большой кредит и незаконченный ремонт – такова грустная реальность дома номер 10 по Нарвскому шоссе. Вот уже несколько лет длится непримиримая война: жильцы подозревают сговор между членами правления, ремонтной фирмой, надзором и управляющей компанией, за которой стоит депутат Рийгикогу от Центристской партии.
Ремонт дома на Нарвском шоссе длится уже не один год.
  • Ремонт дома на Нарвском шоссе длится уже не один год.
  • Foto: Частный архив
Построенный в 1939 году и переживший пожар в 44-м году пятиэтажный дом на углу Нарвского шоссе и улицы Реймана восстановили уже после войны. В 90-е, когда наследница хотела вернуть здание себе в ходе реформы собственности, жильцы его отстояли. А вот смогут ли они закончить «мирными переговорами» конфликт с правлением квартирного товарищества – большой вопрос.
