Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства

Создаваемый рядом с городом Кивиыли оборонный промышленный парк расположится в полутора километрах от нынешнего самого большого работодателя города - Kiviõli Keemiatööstus. Промпарк также обещает стать одним из крупнейших предприятий в этой местности, но положительное влияние на экономику региона может быть не таким уж большим.
- Промышленный пейзаж Кивиыли. На рукотворной горе из полукокса теперь расположены горнолыжные трассы и подъемники.
- Foto: Николай Андреев
21 августа 2025 года правительство Эстонии утвердило государственную спецпланировку по созданию оборонных промпарков в Эрмисту в Пярнумаа и в Пыхья‑Кивиыли в Ида‑Вирумаа. Государство вкладывает свыше 50 млн евро в базовую инфраструктуру, а частные инвестиции оцениваются в 300–400 млн евро, суммарно на обе площадки.
По прогнозу Минобороны, первые производства могут стартовать
к концу 2026‑го, а к 2027‑му предприятия выйдут на полную мощность. По словам министра Ханно Певкура, которые приводит ERR, новые предприятия в двух оборонных промпарках создадут также сотни рабочих мест
.
Но Кивиыли – маленький город, где просто нет столько безработных, подходящих для работы на новых заводах. А значит, в оборонный промпарк нужно будет привлекать сотрудников из других городов региона и даже из-за пределов Ида-Вирумаа.
В Ида-Вирумаа оценивали две площадки
Первоначально планировалось разместить оборонный промпарк в Пярнумаа, но проект оказался масштабнее, и частично его решили перенести в Ида-Вирумаа.
Площадка Пыхья-Кивиыли, вопреки названию, находится западнее города Кивиыли, на территории волости Люганузе, рядом с железной дорогой Таллинн-Нарва. По документам
спецпланировки, в промпарке расположатся административные и промышленные здания и сооружения, химический завод, склады, полигон для испытания боеприпасов, полигон по уничтожению отходов производства взрывчатки и необходимая инфраструктура.
Застроена будет территория в 114 гектар, но огорожен больший участок – 141 га в частично выработанном сланцевом карьере.
Первоначально планировалась использовать значительно большую территорию, но при спецпланировке была исключена южная часть, где еще ведется добыча полезных ископаемых, а также часть леса, где требовалось сохранить пути перемещения для белок-летяг и места обитания птиц.
В качестве запасной площадки для промпарка в Ида-Вирумаа отмечен участок в бывшем сланцевом карьере Айду, чуть дальше от Кивиыли, рядом с гребным каналом Айду и ветропарком.
Ранее Минобороны сообщало
, что ведет отбор фирм вместе с Государственным центром оборонных инвестиций. Заявки для работы в промпарках подали 12 компаний, как эстонских, так и иностранных, 9 из них были приглашены на переговоры, но, вероятно, не все из них начнут работу в оборонных промпарках. Какие именно предприятия и в каком количестве разместятся в Пыхья-Кивиыли, пока не сообщалось.
Местной рабочей силы не хватит
В волости Люганузе живет немногим более 8 тыс. человек, из них около 5500 – в городе Кивиыли.
По словам волостного старейшины Люганузе Дмитрия Дмитриева, государственные органы пока только планируют, какие именно производственные мощности разместятся в промпарке, соответственно, неясно, каким будет влияние на местную экономику.
«Вопрос в том, насколько много каких-то услуг будут закупать у местных фирм. А во время строительства – насколько задействованы будут местные предприятия, местные рабочие. И, конечно, вопрос, сколько людей из нашего региона действительно попадут туда на работу», – сказал Дмитрий Дмитриев.
- Волостной старейшина Люганузе Дмитрий Дмитриев в своем кабинете в городе Кивиыли.
- Foto: Николай Андреев
Ида‑Вирумаа остается регионом с самой высокой зарегистрированной безработицей, на конец августа – 11,1%, по данным Кассы по безработице. Но большинство безработных живут в Нарве и Кохтла-Ярве. В волости Люганузе, где находится город Кивиыли, зарегистрированы 362 безработных.
Согласно «Барометру занятости
» Кассы по безработице, в Ида-Вирумаа строителей больше, чем рабочих мест для них, но в обрабатывающей промышленности региона – серьезная нехватка сварщиков, электриков, строительных и производственных инженеров и других промышленных специалистов.
Дмитриев отметил, что рабочие места в промпарке будут специфическими, и не каждый желающий сможет устроиться туда на работу.
«Явно не только местные жители будут там работать. Мы и не надеемся, что с приходом промпарка нам здесь будут предлагать огромное количество рабочих мест, но сколько-то мест местные жители все-таки должны получить», – сказал волостной старейшина.
Градообразующее предприятие сохраняется
Самый большой работодатель в волости Люганузе на данный момент – Kiviõli Keemiatööstus. Как рассказывал ДВ
его руководитель Прийт Орумаа, здесь работают около 550 человек, плюс около 100 подрядчиков из других фирм.
Предприятию грозило закрытие и, соответственно, массовое сокращение работников к началу нынешнего года из-за несоответствия экологическим требованиям, но по итогам переговоров с Министерством климата к заводу стали применяться другие, более мягкие требования. Это позволит заводу работать, как минимум, еще 3-4 года, возможно – еще 10 лет.
