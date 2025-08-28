Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,1%296,25
  • OMX Riga0,07%919,2
  • OMX Tallinn0,15%2 022,22
  • OMX Vilnius0,19%1 223,66
  • S&P 5000,32%6 501,86
  • DOW 300,16%45 636,9
  • Nasdaq 0,53%21 705,16
  • FTSE 100−0,28%9 191,36
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • OMX Baltic0,1%296,25
  • OMX Riga0,07%919,2
  • OMX Tallinn0,15%2 022,22
  • OMX Vilnius0,19%1 223,66
  • S&P 5000,32%6 501,86
  • DOW 300,16%45 636,9
  • Nasdaq 0,53%21 705,16
  • FTSE 100−0,28%9 191,36
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • 29.08.25, 07:00

Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства

Создаваемый рядом с городом Кивиыли оборонный промышленный парк расположится в полутора километрах от нынешнего самого большого работодателя города - Kiviõli Keemiatööstus. Промпарк также обещает стать одним из крупнейших предприятий в этой местности, но положительное влияние на экономику региона может быть не таким уж большим.
Промышленный пейзаж Кивиыли. На рукотворной горе из полукокса теперь расположены горнолыжные трассы и подъемники.
  • Промышленный пейзаж Кивиыли. На рукотворной горе из полукокса теперь расположены горнолыжные трассы и подъемники.
  • Foto: Николай Андреев
21 августа 2025 года правительство Эстонии утвердило государственную спецпланировку по созданию оборонных промпарков в Эрмисту в Пярнумаа и в Пыхья‑Кивиыли в Ида‑Вирумаа. Государство вкладывает свыше 50 млн евро в базовую инфраструктуру, а частные инвестиции оцениваются в 300–400 млн евро, суммарно на обе площадки.
По прогнозу Минобороны, первые производства могут стартовать к концу 2026‑го, а к 2027‑му предприятия выйдут на полную мощность. По словам министра Ханно Певкура, которые приводит ERR, новые предприятия в двух оборонных промпарках создадут также сотни рабочих мест.
Но Кивиыли – маленький город, где просто нет столько безработных, подходящих для работы на новых заводах. А значит, в оборонный промпарк нужно будет привлекать сотрудников из других городов региона и даже из-за пределов Ида-Вирумаа.

Статья продолжается после рекламы

В Ида-Вирумаа оценивали две площадки
Первоначально планировалось разместить оборонный промпарк в Пярнумаа, но проект оказался масштабнее, и частично его решили перенести в Ида-Вирумаа.
Площадка Пыхья-Кивиыли, вопреки названию, находится западнее города Кивиыли, на территории волости Люганузе, рядом с железной дорогой Таллинн-Нарва. По документам спецпланировки, в промпарке расположатся административные и промышленные здания и сооружения, химический завод, склады, полигон для испытания боеприпасов, полигон по уничтожению отходов производства взрывчатки и необходимая инфраструктура.
Застроена будет территория в 114 гектар, но огорожен больший участок – 141 га в частично выработанном сланцевом карьере.
Первоначально планировалась использовать значительно большую территорию, но при спецпланировке была исключена южная часть, где еще ведется добыча полезных ископаемых, а также часть леса, где требовалось сохранить пути перемещения для белок-летяг и места обитания птиц.
В качестве запасной площадки для промпарка в Ида-Вирумаа отмечен участок в бывшем сланцевом карьере Айду, чуть дальше от Кивиыли, рядом с гребным каналом Айду и ветропарком.
Ранее Минобороны сообщало, что ведет отбор фирм вместе с Государственным центром оборонных инвестиций. Заявки для работы в промпарках подали 12 компаний, как эстонских, так и иностранных, 9 из них были приглашены на переговоры, но, вероятно, не все из них начнут работу в оборонных промпарках. Какие именно предприятия и в каком количестве разместятся в Пыхья-Кивиыли, пока не сообщалось.
Местной рабочей силы не хватит
В волости Люганузе живет немногим более 8 тыс. человек, из них около 5500 – в городе Кивиыли.

Горячие новости

  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
  • 25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков
  • 25.08.25, 11:07
Известный продавец обуви и одежды ушел в крупный убыток, ряд магазинов закрыт
Самый известный бренд компании — Salamander
  • KM
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Статья продолжается после рекламы

По словам волостного старейшины Люганузе Дмитрия Дмитриева, государственные органы пока только планируют, какие именно производственные мощности разместятся в промпарке, соответственно, неясно, каким будет влияние на местную экономику.
«Вопрос в том, насколько много каких-то услуг будут закупать у местных фирм. А во время строительства – насколько задействованы будут местные предприятия, местные рабочие. И, конечно, вопрос, сколько людей из нашего региона действительно попадут туда на работу», – сказал Дмитрий Дмитриев.
Волостной старейшина Люганузе Дмитрий Дмитриев в своем кабинете в городе Кивиыли.
  • Волостной старейшина Люганузе Дмитрий Дмитриев в своем кабинете в городе Кивиыли.
  • Foto: Николай Андреев
Ида‑Вирумаа остается регионом с самой высокой зарегистрированной безработицей, на конец августа – 11,1%, по данным Кассы по безработице. Но большинство безработных живут в Нарве и Кохтла-Ярве. В волости Люганузе, где находится город Кивиыли, зарегистрированы 362 безработных.
Согласно «Барометру занятости» Кассы по безработице, в Ида-Вирумаа строителей больше, чем рабочих мест для них, но в обрабатывающей промышленности региона – серьезная нехватка сварщиков, электриков, строительных и производственных инженеров и других промышленных специалистов.
Дмитриев отметил, что рабочие места в промпарке будут специфическими, и не каждый желающий сможет устроиться туда на работу.
«Явно не только местные жители будут там работать. Мы и не надеемся, что с приходом промпарка нам здесь будут предлагать огромное количество рабочих мест, но сколько-то мест местные жители все-таки должны получить», – сказал волостной старейшина.
Градообразующее предприятие сохраняется
Самый большой работодатель в волости Люганузе на данный момент – Kiviõli Keemiatööstus. Как рассказывал ДВ его руководитель Прийт Орумаа, здесь работают около 550 человек, плюс около 100 подрядчиков из других фирм.
Предприятию грозило закрытие и, соответственно, массовое сокращение работников к началу нынешнего года из-за несоответствия экологическим требованиям, но по итогам переговоров с Министерством климата к заводу стали применяться другие, более мягкие требования. Это позволит заводу работать, как минимум, еще 3-4 года, возможно – еще 10 лет.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.08.25, 15:14
Спецпланировка оборонно-промышленного парка готова, Певкур надеется на инвестиции до 400 млн евро
Утвержденная сегодня правительством государственная специальная планировка предусматривает создание оборонно-промышленных парков в Эрмисту в Пярнумаа и в Пыхья-Кивиыли в Ида-Вирумаа, в инфраструктуру которых государство инвестирует свыше 50 млн евро.
Новости
  • 04.06.25, 12:51
Enery обещает построить ветряной парк в Ида-Вирумаа за два года
Компания Enery Energy, доли в которой есть как у Эстонии, так и у других стран Центральной и Восточной Европы, планирует в течение двух лет построить в волости Люганузе ветряной парк. Из всех проектов, участвовавших в последнем государственном тендере, это, по всей видимости, единственный, который будет завершен вовремя.
Новости
  • 01.05.25, 06:00
Спасателям приходится выезжать на пожар за десятки километров
В прошлом году в пожарах погибло рекордно низкое количество людей, и благодаря профилактической работе спасателей возгораний тоже становится все меньше. Однако хватит ли пожарных в случае масштабного кризиса?
Новости
  • 18.02.25, 10:34
Kiviõli Keemiatööstus не закроется: суд завершился компромиссом
Предприятие Kiviõli Keemiatööstus, которое является главным работодателем для города Кивиыли и обеспечивает его отоплением, достигло в суде компромисса с Департаментом окружающей среды по поводу допустимых уровней выбросов в атмосферу.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
2
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
3
Новости
  • 27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась
4
Новости
  • 27.08.25, 08:41
Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»
5
Новости
  • 26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
6
Интервью
  • 25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 29.08.25, 11:02
Инвестор Тоомас: Литва, не забирай у меня акции Ignitis
Новости
  • 29.08.25, 10:59
Биржевая компания Тоомаса Тоола судится с Финансовой инспекцией
Новости
  • 29.08.25, 09:44
Во втором квартале экономика Эстонии немного выросла
ТОП
  • 29.08.25, 08:00
ТОП семейных предприятий: победитель увеличил прибыль почти на 50 миллионов за год
В списке более 400 предприятий
Новости
  • 29.08.25, 07:00
Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства
Mнения
  • 29.08.25, 06:00
Небольшой расход для государства, но огромный скачок для ребенка в мир личных финансов и инвестирования
Новости
  • 28.08.25, 19:18
Производитель мясной продукции Frank Kutter прекращает деятельность из-за чумы свиней
Новости
  • 28.08.25, 19:03
Обвинявшие друг друга в предательстве предприниматели договорились о сотрудничестве

Сейчас в фокусе

Урмет Леэ, занимающий должность генерального директора Департамента статистики Эстонии с 2021 года, сегодня подвергся критике со всех возможных сторон.
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
Марьо и Карли Пеэльбаум разводят собак. В питомнике в основном содержатся кане-корсо, а также неаполитанские мастифы и пудели.
Эпицентр
  • 27.08.25, 19:52
Элита породистых собак рождается в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев
Собаки съедают по 150 кг мяса в неделю
Kaamos Kinnisvara строит на улице Вескипости десятиэтажный бизнес-центр, который будет находиться напротив Бронзового солдата. Договор аренды с Eesti Energia был подписан 9 мая.
Новости
  • 28.08.25, 08:32
Бывший арендодатель оспорил в суде договор о новом главном офисе Eesti Energia
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Новости
  • 28.08.25, 13:09
Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка
По словам исполнительного директора Atria Eesti Меэлиса Лаанде, последствия выявленной на ферме EKSEKO африканской чумы свиней будут очень долгосрочными.
Новости
  • 28.08.25, 14:53
Конкурент о вспышке чумы на крупнейшей свиноферме Эстонии: «С эстонской свининой теперь ситуация плохая. Это факт»
Недавние заявления Кристины Каллас свидетельствуют о завершении эпохи сокращений.
Новости
  • 28.08.25, 10:40
Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года
Андрей Деменков.
Mнения
  • 28.08.25, 08:47
Эстония уже «отболела», поэтому мировой спад ударит по ней мягче
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025