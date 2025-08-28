Назад 29.08.25, 07:00 Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства Создаваемый рядом с городом Кивиыли оборонный промышленный парк расположится в полутора километрах от нынешнего самого большого работодателя города - Kiviõli Keemiatööstus. Промпарк также обещает стать одним из крупнейших предприятий в этой местности, но положительное влияние на экономику региона может быть не таким уж большим.

Промышленный пейзаж Кивиыли. На рукотворной горе из полукокса теперь расположены горнолыжные трассы и подъемники.

Foto: Николай Андреев

21 августа 2025 года правительство Эстонии утвердило государственную спецпланировку по созданию оборонных промпарков в Эрмисту в Пярнумаа и в Пыхья‑Кивиыли в Ида‑Вирумаа. Государство вкладывает свыше 50 млн евро в базовую инфраструктуру, а частные инвестиции оцениваются в 300–400 млн евро, суммарно на обе площадки.

По прогнозу Минобороны, первые производства могут стартовать к концу 2026‑го, а к 2027‑му предприятия выйдут на полную мощность. По словам министра Ханно Певкура, которые приводит ERR, новые предприятия в двух оборонных промпарках создадут также сотни рабочих мест

Но Кивиыли – маленький город, где просто нет столько безработных, подходящих для работы на новых заводах. А значит, в оборонный промпарк нужно будет привлекать сотрудников из других городов региона и даже из-за пределов Ида-Вирумаа.

По словам волостного старейшины Люганузе Дмитрия Дмитриева, государственные органы пока только планируют, какие именно производственные мощности разместятся в промпарке, соответственно, неясно, каким будет влияние на местную экономику.

«Вопрос в том, насколько много каких-то услуг будут закупать у местных фирм. А во время строительства – насколько задействованы будут местные предприятия, местные рабочие. И, конечно, вопрос, сколько людей из нашего региона действительно попадут туда на работу», – сказал Дмитрий Дмитриев.

Волостной старейшина Люганузе Дмитрий Дмитриев в своем кабинете в городе Кивиыли.

Foto: Николай Андреев

Ида‑Вирумаа остается регионом с самой высокой зарегистрированной безработицей, на конец августа – 11,1%, по данным Кассы по безработице. Но большинство безработных живут в Нарве и Кохтла-Ярве. В волости Люганузе, где находится город Кивиыли, зарегистрированы 362 безработных.

Согласно « Барометру занятости » Кассы по безработице, в Ида-Вирумаа строителей больше, чем рабочих мест для них, но в обрабатывающей промышленности региона – серьезная нехватка сварщиков, электриков, строительных и производственных инженеров и других промышленных специалистов.

Дмитриев отметил, что рабочие места в промпарке будут специфическими, и не каждый желающий сможет устроиться туда на работу.

«Явно не только местные жители будут там работать. Мы и не надеемся, что с приходом промпарка нам здесь будут предлагать огромное количество рабочих мест, но сколько-то мест местные жители все-таки должны получить», – сказал волостной старейшина.

Градообразующее предприятие сохраняется

Самый большой работодатель в волости Люганузе на данный момент – Kiviõli Keemiatööstus. Как рассказывал ДВ его руководитель Прийт Орумаа, здесь работают около 550 человек, плюс около 100 подрядчиков из других фирм.

Предприятию грозило закрытие и, соответственно, массовое сокращение работников к началу нынешнего года из-за несоответствия экологическим требованиям, но по итогам переговоров с Министерством климата к заводу стали применяться другие, более мягкие требования. Это позволит заводу работать, как минимум, еще 3-4 года, возможно – еще 10 лет.