Аналитики – о золоте: в ближайшие пять лет средняя доходность составит 12%

Макроаналитик LHV Трийну Тапвер заявила, что внезапный рост цен на золото был обусловлен главным образом ожиданиями снижения процентных ставок и беспрецедентными покупками со стороны центральных банков.
Foto: Andras Kralla
В передаче радио Äripäev «Investor Toomase tund» экономический аналитик Tavid Майт Краун и экономический аналитик LHV Трийну Тапвер рассказали, что резкому росту цен на золото способствовали главным образом геополитический кризис, ожидание снижения процентных ставок и покупки центробанков в невиданных ранее объемах.
Цена золота в четверг достигла нового рекордного уровня. Спрос поддерживают обострение напряженности между США и Китаем, а также ожидания, что Федеральная резервная система продолжит смягчение денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg.
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым констатировали тренд, который последний раз случался чуть более, чем никогда, поздравили Илона Маска с новым достижением, удивились желанию ФРС неправильно порегулировать.
