  • OMX Baltic0,17%291,15
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,29%1 907,26
  • OMX Vilnius−0,1%1 271,13
  • S&P 500−0,96%6 608,16
  • DOW 30−1,14%46 058,05
  • Nasdaq −1,41%22 388,92
  • FTSE 100−1,5%9 529,95
  • Nikkei 225−3,22%48 702,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,08
  • 18.11.25, 14:35

Аналитики – о золоте: в ближайшие пять лет средняя доходность составит 12%

Стоимость золота в этом году выросла более чем на 50%, однако эксперты уверены, что драгоценный металл еще не достиг своего ценового пика.
Макроаналитик LHV Трийну Тапвер заявила, что внезапный рост цен на золото был обусловлен главным образом ожиданиями снижения процентных ставок и беспрецедентными покупками со стороны центральных банков.
  • Макроаналитик LHV Трийну Тапвер заявила, что внезапный рост цен на золото был обусловлен главным образом ожиданиями снижения процентных ставок и беспрецедентными покупками со стороны центральных банков.
  • Foto: Andras Kralla
В передаче радио Äripäev «Investor Toomase tund» экономический аналитик Tavid Майт Краун и экономический аналитик LHV Трийну Тапвер рассказали, что резкому росту цен на золото способствовали главным образом геополитический кризис, ожидание снижения процентных ставок и покупки центробанков в невиданных ранее объемах.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

