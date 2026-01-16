Назад 16.01.26, 15:04 Эрик Лаур: не стоит путать недовольство с пессимизмом Не стоит путать недовольство с пессимизмом: первое – это движущая сила, второе – тормоз, пишет брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.

Видит ли Санта-Клаус в зеркале тучного седовласого старика, который тоскует по молодости, или же перед ним тот, кто обладает волшебной силой сделать счастливыми всех детей мира, размышляет Эрик Лаур.

Foto: Erakogu

Люди всегда стремились к лучшему – чтобы у всех все было хорошо, настроение отличное, все были довольны и ни в чем не нуждались. Это благородная, но утопическая цель, к которой можно стремиться, но пессимизм здесь не поможет. Чтобы понять, как действительно можно повысить уровень жизни, нужно обратиться к истории и к тем, кому это удалось.