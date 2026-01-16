Эрик Лаур: не стоит путать недовольство с пессимизмом

Видит ли Санта-Клаус в зеркале тучного седовласого старика, который тоскует по молодости, или же перед ним тот, кто обладает волшебной силой сделать счастливыми всех детей мира, размышляет Эрик Лаур.
Foto: Erakogu
Люди всегда стремились к лучшему – чтобы у всех все было хорошо, настроение отличное, все были довольны и ни в чем не нуждались. Это благородная, но утопическая цель, к которой можно стремиться, но пессимизм здесь не поможет. Чтобы понять, как действительно можно повысить уровень жизни, нужно обратиться к истории и к тем, кому это удалось.
Проанализировав данные, крайне странно читать критику, звучащую из уст богатых предпринимателей, в адрес правительства Эстонии и утверждения о том, что они не доверяют правительству, пишет председатель правления Infotark Юри Россь в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.
В 2026 году выиграют те компании, которые помогают как своим руководителям, так и сотрудникам приобретать и развивать необходимые именно сегодня навыки, пишет директор по услугам Торгово-промышленной палаты Пирет Потисепп в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.
Экономический спад не длится вечно – с этой мыслью уже сейчас нужно принимать решения. Компании, которые до сих пор ждут лучших времен, вскоре исчезнут с рынка, пишет Валерия Кийск в ответе на опрос деловых лидеров, проведенный изданием Äripäev.
Мы в Эстонии слишком привыкли к пессимизму. Наш оптимизм должен опираться на понимание того, что мы выносливее и быстрее Западной Европы, пишет глава LHV Михкель Торим в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.