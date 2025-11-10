Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%292,56
  • OMX Riga0,00%916,97
  • OMX Tallinn−0,04%1 908,02
  • OMX Vilnius0,4%1 268,4
  • S&P 5000,13%6 728,8
  • DOW 300,16%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 1000,86%9 765,39
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,11
  10.11.25, 08:48

Война на топливном рынке: Terminal запустил лавину судебных разбирательств

Топливная компания Terminal запустила лавину судебных процессов, в рамках которых требует от крупнейшей в Эстонии сети автозаправок Olerex и государства уплаты миллионов евро. Кроме того, компания обратилась в Еврокомиссию с просьбой признать оказание незаконной государственной помощи.
Топливные компании Terminal и Olerex сцепились не на шутку. Помимо судебного противостояния между ними, Terminal подала уже семь жалоб против государственных учреждений. В основе спора – нарушения Olerex обязательств по биотопливу. На фотоколлаже: совладелец Terminal Райдо Раудсепп (слева) и совладелец Olerex Андрес Линнас.
  • Топливные компании Terminal и Olerex сцепились не на шутку. Помимо судебного противостояния между ними, Terminal подала уже семь жалоб против государственных учреждений. В основе спора – нарушения Olerex обязательств по биотопливу. На фотоколлаже: совладелец Terminal Райдо Раудсепп (слева) и совладелец Olerex Андрес Линнас.
  • Foto: Montaaž, Jelena Tsenno, Midjourney, Liis Treimann, ERR
Член правления Terminal Алан Вахт обвиняет государственные учреждения в непрофессионализме. Один из владельцев и член правления Olerex, Андрес Линнас, напротив, утверждает, что Terminal не способен выдержать честную конкуренцию и поэтому решил атаковать лидера рынка. «Я бы посоветовал этим господам заняться делом – своими бизнес-процессами и собственной компанией, ведь у них там хромает сразу несколько ног, а они вместо этого занимаются тем, что пытаются очернить нас», – заявил Линнас.
