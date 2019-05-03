Россия оказалась крупнейшим покупателем золота в мире

Всемирный совет по золоту (World Gold Counci) подсчитал: в первом квартале 2019 года мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота. Всего они купили 145,5 т драгоценного металла, что на 68% больше, чем годом ранее.

При этом крупнейшим покупателем, отмечает Bloomberg со ссылкой на отчет совета, остается Россия. Она, уточняет агентство, распродает американские гособлигации «в рамках процесса дедолларизации». Сколько именно золота купил российский регулятор, Bloomberg не уточняет.

К началу апреля объем золотовалютных запасов России оценивался в $487,8 млрд, сообщает РБК.

В целом же, согласно релизу доклада, в первом квартале 2019 года общий объем инвестиций в слитки и монеты снизился до 257,8 т (-1%). Это, пояснили специалисты, произошло из-за падения спроса на золотые слитки. При этом официальные покупки золотых монет выросли на 12% до 56,1 т.