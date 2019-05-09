В Тарту проходит масштабная конференция, посвященная связям с Азией
На этой неделе в Эстонии, в Тарту, пройдёт конференция, посвящённая вопросам глобализации Азии и связям Эстонии с этим регионом – Asia Update.
Открывать конференцию будет президент Керсти Кальюлайд, а среди выступающих будут представители как эстонских бизнес-кругов, так и гости из Китая, Японии, Индии, Шри-Ланки. Некоторые из тем, которые будут рассмотрены за 2 дня:
• Возможности в Азии для компаний из небольших стран
• Языковые барьеры и их преодоление
• Инвестиции азиатских компаний в ИКТ сектор
• Путь Китая к глобальному лидерству
Основной целью конференции является расширение кругозора и подача «реальной» информации о ситуации в этом регионе, сообщают организаторы мероприятия.
Основными организаторами конференции выступили EAS, Таллиннский и Тартуский Университеты, Taltech и несколько профильных министерств.