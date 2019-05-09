В Тарту проходит масштабная конференция, посвященная связям с Азией

На этой неделе в Эстонии, в Тарту, пройдёт конференция, посвящённая вопросам глобализации Азии и связям Эстонии с этим регионом – Asia Update.

Шанхайская биржа. Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Открывать конференцию будет президент Керсти Кальюлайд, а среди выступающих будут представители как эстонских бизнес-кругов, так и гости из Китая, Японии, Индии, Шри-Ланки. Некоторые из тем, которые будут рассмотрены за 2 дня:

• Возможности в Азии для компаний из небольших стран

• Языковые барьеры и их преодоление

• Инвестиции азиатских компаний в ИКТ сектор

• Путь Китая к глобальному лидерству

Основной целью конференции является расширение кругозора и подача «реальной» информации о ситуации в этом регионе, сообщают организаторы мероприятия.

Основными организаторами конференции выступили EAS, Таллиннский и Тартуский Университеты, Taltech и несколько профильных министерств.

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