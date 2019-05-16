Мусаров объявил, что подаёт в суд на Äripäev

Фото: Андрас Кралла

Он обвинил газету в публикации ложных фактов и оскорбительных утверждений.

Александр Мусаров, основатель компании UVIC, занимающейся производством пельменей, сообщил через пресс-релиз о том, что подаёт в суд на газету Äripäev.

«Мы требуем публичных извинений и компенсации морального и материального вреда. Речь идёт о вопиющих нарушениях этических стандартов, которые не останутся безнаказанными», - передаёт пресс-релиз слова Мусарова.

Он обвинил газету Äripäev в публикации недостоверных фактов и оскорбительных утверждений, добавив, что целью этих публикаций был срыв процесса санации AS UVIC.

«Создан прецедент оказания давления на государственную структуру, выносящую решение о санации. И если это давление пройдёт, то пострадают множество кредиторов UVIC. В этом случае можно говорить о прямом ущербе на миллионы. Понятно, что никто просто так такие суммы не спишет. В ходе судебного заседания выяснится, кто является фактическим выгодоприобретателем от этой грязной кампании, направленной против AS UVIC и меня лично», - сказал Мусаров.

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