Мусаров объявил, что подаёт в суд на Äripäev
Он обвинил газету в публикации ложных фактов и оскорбительных утверждений.
Александр Мусаров, основатель компании UVIC, занимающейся производством пельменей, сообщил через пресс-релиз о том, что подаёт в суд на газету Äripäev.
«Мы требуем публичных извинений и компенсации морального и материального вреда. Речь идёт о вопиющих нарушениях этических стандартов, которые не останутся безнаказанными», - передаёт пресс-релиз слова Мусарова.
Он обвинил газету Äripäev в публикации недостоверных фактов и оскорбительных утверждений, добавив, что целью этих публикаций был срыв процесса санации AS UVIC.
«Создан прецедент оказания давления на государственную структуру, выносящую решение о санации. И если это давление пройдёт, то пострадают множество кредиторов UVIC. В этом случае можно говорить о прямом ущербе на миллионы. Понятно, что никто просто так такие суммы не спишет. В ходе судебного заседания выяснится, кто является фактическим выгодоприобретателем от этой грязной кампании, направленной против AS UVIC и меня лично», - сказал Мусаров.
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