Компьютерная ошибка блокировала информацию о подозрительных транзакциях Deutsche Bank

Программный сбой в Deutsche Bank на протяжении десяти лет не давал правоохранительным органам обнаруживать некоторые потенциально подозрительные транзакции, сообщил сегодня крупнейший банк Германии, передает Financial Times.

Фото: Imago stock and people

Новое разоблачение - очередной удар по репутации банка, стоимость акций которого достигла нового исторического минимума. Предполагается, что завтра на собрании акционеров банка многие будут голосовать за то, чтобы сместить главу банка Пауля Ахляйтнера с его должности.