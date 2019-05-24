Минюст США выдвинул дополнительные обвинения против Ассанжа

Минюст США выдвинул обвинения еще по 17 пунктам в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Джулиан Ассанж в 2017 году. Фото: REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

В частности, его обвиняют в сговоре с бывшим военнослужащим Брэдли Мэннингом (новое имя – Челси Мэннинг) с целью получения конфиденциальных данных, передает Коммерсант. Помимо этого Ассанж обвиняется в незаконной публикации имен секретных источников, которые «предоставляли сведения США в Ираке, Афганистане и по всему миру».

Вступив в сговор с Джулианом Ассанжем, Мэннинг предоставил WikiLeaks большой объем секретной информации, в том числе около 90 тыс. отчетов о важных событиях в Афганистане, 400 тыс. отчетов по Ираку, 800 аналитических документов о заключенных в Гуантанамо и 250 тыс. телеграмм Госдепартамента США. Многие из этих документов имели гриф сверхсекретных, уточняет Минюст.

По каждому из этих пунктов обвинений основателю WikiLeaks грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы. По еще одному пункту (заговор с целью совершения компьютерного взлома) Ассанж может получить не более пяти лет. Таким образом, в общей сложности его грозит 175 лет лишения свободы.