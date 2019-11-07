Минсоцдел: из второй ступени следует разрешить забрать только треть накоплений

Министр социальных дел Танель Кийк Фото: Лийз Трейманн

Министерство социальных дел представило ряд поправок к составленному Министерством финансов законопроекту о пенсионной реформе, предложив, в частности, ограничить возможность снятия накопленных во второй пенсионной ступени средств одной третью накоплений, т.е. той частью взносов, которая взимается с брутто-зарплаты человека, передает rus.err.ee.

Также по оценке Министерства социальных дел, перед тем, как подать заявление, человек мог бы получать консультацию и информацию о своей предполагаемой пенсии по старости со второй ступенью и без нее.

Министерство считает, что возможность возобновить взносы во вторую пенсионную ступень должна быть предоставлена в любой момент, а не только через 10 лет, как то предполагает законопроект реформы.