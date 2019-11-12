UВS: состоятельные инвесторы прогнозируют падение рынка акций в 2020 году

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Большинство состоятельных инвесторов ожидают значительного падения рынка акций до конца 2020 г., значится в отчете швейцарского финансового холдинга UBS, передают “Ведомости”.

Аналитики компании опросили более 3400 участников рынка со свободными активами как минимум в $1 млн. Опрос показал, что 25% их активов находятся в наличных деньгах. Первым на это обратил внимание Bloomberg.

Согласно отчету, больше всего состоятельных инвесторов беспокоят торговая война между США и Китаем, а также предстоящие выборы президента США.

Снижение рынка акций до конца 2020 г. прогнозируют 55% опрошенных. 80% респондентов ждут роста волатильности рынка, 60% респондентов думают об увеличении доли наличных активов. 62% планируют в целях диверсификации распределить капитал по различным классам активов.