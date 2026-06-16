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RMK после потери выгодного контракта ищет нового девелопера целлюлозного завода

После отказа VKG от контракта стоимостью в сотни миллионов евро RMK ищет новых девелоперов, которые построили бы завод по переработке древесины. Занявшая второе место на конкурсе Кехраская бумажная фабрика пока взвешивает ситуацию.
RMK оценивает, готова ли Кехраская бумажная фабрика, то есть Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, по-прежнему построить завод по переработке древесины; сама компания решения еще не приняла. На фото – руководитель Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Башьям Кришнан.
  • RMK оценивает, готова ли Кехраская бумажная фабрика, то есть Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, по-прежнему построить завод по переработке древесины; сама компания решения еще не приняла. На фото – руководитель Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Башьям Кришнан.
  • Foto: Patrik Tamm
Центр управления государственными лесами (RMK) и входящая в Viru Keemia Grupp компания VKG Fiber в июне прошлого года заключили договор, предусматривавший возможность отказаться от него в течение года без принятия обязательств. В начале июня этого года VKG сообщила, что выходит из сделки из‑за нехватки времени.
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