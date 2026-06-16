Назад Цены на вторичном рынке квартир в Хельсинки снизились до уровня таллиннских новостроек Четырехлетнее падение на рынке недвижимости привело к тому, что цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке Хельсинки опустилась до 4900 евро. Снижение цен затронуло весь рынок, но особенно – новостройки.

Согласно статистике, этой весной цены на квартиры вторичного рынка в Хельсинки в годовом сравнении снизились более чем на 7%. «Средняя цена квадратного метра квартир на вторичном рынке Хельсинки сейчас составляет около 4900 евро. Цены на новостройки в Таллинне также движутся примерно к 4500-4700 евро. По сути, можно сказать, что новая квартира в Таллинне сегодня стоит столько же, сколько квартира на вторичном рынке Хельсинки», – сказал член правления Uus Maa Мика Суксдорфф.