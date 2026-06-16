Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%309,53
  • OMX Riga−0,17%900,83
  • OMX Tallinn−0,02%2 102,87
  • OMX Vilnius−0,2%1 444,27
  • S&P 500−0,57%7 511,35
  • DOW 300,64%51 999,67
  • Nasdaq −1,15%26 376,34
  • FTSE 1000,61%10 494,21
  • Nikkei 2250,75%69 926,08
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%84,17
  • OMX Baltic0,02%309,53
  • OMX Riga−0,17%900,83
  • OMX Tallinn−0,02%2 102,87
  • OMX Vilnius−0,2%1 444,27
  • S&P 500−0,57%7 511,35
  • DOW 300,64%51 999,67
  • Nasdaq −1,15%26 376,34
  • FTSE 1000,61%10 494,21
  • Nikkei 2250,75%69 926,08
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%84,17

Цены на вторичном рынке квартир в Хельсинки снизились до уровня таллиннских новостроек

Четырехлетнее падение на рынке недвижимости привело к тому, что цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке Хельсинки опустилась до 4900 евро. Снижение цен затронуло весь рынок, но особенно – новостройки.
Более высокая безработица, слабая потребительская уверенность и замедление роста напрямую снижают готовность людей принимать решения о крупных покупках. На фото – район Хаканиеми в Хельсинки.
  • Более высокая безработица, слабая потребительская уверенность и замедление роста напрямую снижают готовность людей принимать решения о крупных покупках. На фото – район Хаканиеми в Хельсинки.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Согласно статистике, этой весной цены на квартиры вторичного рынка в Хельсинки в годовом сравнении снизились более чем на 7%. «Средняя цена квадратного метра квартир на вторичном рынке Хельсинки сейчас составляет около 4900 евро. Цены на новостройки в Таллинне также движутся примерно к 4500-4700 евро. По сути, можно сказать, что новая квартира в Таллинне сегодня стоит столько же, сколько квартира на вторичном рынке Хельсинки», – сказал член правления Uus Maa Мика Суксдорфф.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 08.01.26, 16:31
Вторичная недвижимость в Таллинне дорожает, застройщики пока не осмеливаются повышать цены
На вторичном рынке Таллинна цены на квартиры неуклонно растут, однако застройщики пока не осмеливаются думать о повышении цен. Состояние сегмента коммерческой недвижимости остается печальным, хотя и там наиболее оптимистично настроенные участники рынка в этом году ожидают перелома.
Новости
  • 09.06.26, 08:36
Большая карта недвижимости: щупальца «золотого кольца» Таллинна тянутся все дальше
В соседних волостях цены выше, чем в Таллинне
В населенных пунктах близлежащих к столице волостей появляется все больше новых жилых домов, однако переезд подальше от Таллинна уже не означает, что новое жилье обязательно удастся купить дешевле.
Новости
  • 09.06.26, 18:40
Государство хочет сделать жилье в Таллинне доступнее, а малые города – привлекательнее
Государство опубликовало дорожную карту жилищной сферы, в которой определено, как к 2035 году сделать недвижимость в Таллинне, Тарту и Пярну доступнее и одновременно развивать арендное жилье в малых городах.
Новости
  • 09.06.26, 13:13
Кредитный аппетит жителей Эстонии растет: дорожающие жилищные кредиты рынок не охлаждают
Свежий обзор: процентная маржа и дополнительные льготы банков
Весна принесла явное оживление на рынок жилищных кредитов: средние суммы займов поднялись до рекордного уровня. При этом растут и процентные ставки по новым жилищным кредитам.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.06.26, 14:32
Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро
2
Новости
  • 15.06.26, 12:59
Компанию Enefit возглавит бывший руководитель бюро премьер-министра
3
Новости
  • 16.06.26, 06:00
Меньше еды, больше железа: эстонская промышленность рассчитывает на Европу и боится ее регуляций
4
Новости
  • 14.06.26, 12:01
Проект на полмиллиона: молодые инженеры построят первую в Балтии лодку на водороде
5
Новости
  • 16.06.26, 11:25
Bolt проиграл налоговой службе Великобритании спор на 220 млн евро
6
Интервью
  • 15.06.26, 18:24
Театр Сюдалинна выбрал худрука и борется за выживание

Последние новости

Новости
  • 17.06.26, 06:00
Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ»
Новости
  • 16.06.26, 19:10
«Мы ждали этого десять лет». В Эстонии ликвидируют алкогольный регистр
Биржа
  • 16.06.26, 18:34
SpaceX обогнала Amazon по рыночной стоимости
Новости
  • 16.06.26, 18:11
Европа готова смириться с невыгодной торговой сделкой с США
Новости
  • 16.06.26, 18:00
Трамп после встречи с Зеленским: России следует заключить сделку с Украиной
Биржа
  • 16.06.26, 17:43
Ханшмидт вложил 15 миллионов евро в производство биогаза
Новости
  • 16.06.26, 17:25
Переработчик рыбы резко нарастил оборот благодаря Украине
Новости
  • 16.06.26, 16:30
Цена на нефть движется к самой длинной серии снижений в этом году

Сейчас в фокусе

Рабочий в новом цеху Fortaco Estonia выбирает программу на гибочном станке. Рядом кран с магнитными захватами готов к подъему заготовки.
Новости
  • 16.06.26, 06:00
Меньше еды, больше железа: эстонская промышленность рассчитывает на Европу и боится ее регуляций
План за прошлый год не выполнили, но, слава богу, выжили, говорит директор театра Сюдалинна Анне-Ли Пяйв.
Интервью
  • 15.06.26, 18:24
Театр Сюдалинна выбрал худрука и борется за выживание
Инвестор и бывший топ-менеджер Олле Тишлер последние пять лет живет за счет своего инвестиционного портфеля и считает себя стоимостным инвестором типа «купи и держи». У одного технологического гиганта он видит явное преимущество.
Биржа
  • 16.06.26, 08:25
Массовый уход с Балтийской биржи: инвесторы верят, что лучшие дни ИИ еще впереди
Опрос инвесторов: что купить с прицелом на десять лет?
После дела Bolt похожая судебная битва ждет и Uber.
Новости
  • 16.06.26, 11:25
Bolt проиграл налоговой службе Великобритании спор на 220 млн евро
Технический директор Rail Baltic Estonia Лаури Ульм показывает, где в ближайшие полтора года будет идти строительство.
Новости
  • 15.06.26, 14:32
Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро
Пара хотела отметить торжество красиво и арендовала замок Лайтсе, заплатив наличными, но собственник вдруг объявил, что у него нет доступа к помещению.
Подсказка
  • 15.06.26, 06:00
Свадьба в замке сорвалась. Печально известного бизнесмена обязали вернуть деньги
По словам судебного исполнителя Ристо Сеппа, взыскание долга не зависит от того, где должник держит свои инвестиции. Если об активах есть достаточно информации, взыскатель в итоге сможет до них добраться.
Биржа
  • 16.06.26, 08:47
Скрытый портфель должника не спасет. «Между свободными деньгами и инвестированными активами разницы нет»
Алвиан Хинтс
  • KM
Content Marketing
  • 18.05.26, 10:12
Алвиан Хинтс: программа предприимчивого управления формирует мышление руководителя и дает для этого правильные механизмы действий

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026